حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین ذاکری رئوف در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعلام جزئیات مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در شهر مقدس قم خبر داد و اظهار کرد: این آیین روز چهارشنبه ۱۳ آبان از ساعت ۹:۳۰ صبح با اجتماع مردم در میدان جانبازان آغاز خواهد شد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان پس از تجمع اولیه در میدان جانبازان، از مسیر خیابان شهدا به سمت چهارراه شهدا حرکت خواهند کرد و مراسم گرامیداشت این روز در قالب این اجتماع مردمی برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به مناسبت ۱۳ آبان، این روز را یادآور مبارزه با استکبار جهانی دانست و بر اهمیت پاسداشت این مناسبت ملی و تاریخی تأکید کرد.

وی افزود: در این راهپیمایی یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر آمریکایی ـ صهیونیستی علیه ملت ایران گرامی داشته می شود و بر خون‌خواهی قائد شهید امت، حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای، تأکید می گردد.