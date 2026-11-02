به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسن طباطبایی امروز دوشنبه یازدهم آبان ماه و در پنجمین روز از فرآیند ثبت نام داوطلبان شرکت در مجمع انتخاباتی این کمیته، با حضور در محل ثبت نام داوطلبان و ارائه مدارک لازم، برای تصدی سمت ریاست و عضویت در هیات اجرایی اعلام داوطلبی کرد.



همچنین رقیه اله کرمی نیز با حضور در محل ثبت نام و انجام مراحل لازم، برای تصدی سمت نایب رئیسی بانوان و عضویت در هیات اجرایی ثبت نام کرد.

[۱۱/۲/۲۰۲۶ ۲:۵۰ PM] me: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ ۱۴:۲۱

انتخابات کمیته ملی پارالمپیک؛



ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک، از روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه، به‌صورت رسمی آغاز شده است.



تاکنون افراد زیر برای تصدی پست های مختلف اعلام آمادگی و ثبت نام کرده اند:



ریاست

۱-جلیل کوهپایه زاده

۲- سیدحسن طباطبایی



نایب رئیسی بانوان

۱-رقیه اله کرمی



هیئت اجرایی

۱-علی کشفیا

۲-جلیل کوهپایه زاده

۳-سیدحسن طباطبایی

۴-رقیه اله کرمی



بازرس

۱-علی کشفیا



خزانه دار

۱-حامد میرزاحسینی



فرایند ثبت‌نام از داوطلبان شرکت در مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک از روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان وقت اداری روز شنبه شانزدهم آبان‌ماه ادامه خواهد داشت.

مجمع انتخاباتی کمیته ملی پارالمپیک نیز روز سه‌شنبه هفدهم آذرماه برگزار خواهد شد.