به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم قادری بعدازظهر دوشنبه در جریان بازدید از روستای ماهفروجک و نشست با اعضای شورای اسلامی و دهیار این روستا، ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری این منطقه را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به موقعیت و ظرفیت‌های ماهفروجک اظهار کرد: با توجه به احداث چند بیمارستان و یک مجموعه ورزشی چند هزارنفری در این محدوده، زمینه مناسبی برای توسعه گردشگری، فرهنگی و اقتصادی در غرب شهرستان ساری فراهم شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری افزود: احیای چشمه‌های طبیعی و اجرای طرح گردشگری از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های این روستا است.

قادری با اشاره به حمایت‌های مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران و فرماندار شهرستان ساری تصریح کرد: با همراهی و حمایت دستگاه‌های اجرایی، امیدواریم در آینده نزدیک زمینه اجرای طرح‌های گردشگری و رونق اقتصادی در منطقه غرب ساری فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های گردشگری و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی روستاها می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های اقتصادی و افزایش ظرفیت‌های گردشگری شهرستان باشد.