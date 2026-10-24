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۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۴۰

بافت تاریخی شهر ساری ۶ هزار سال قدمت دارد

بافت تاریخی شهر ساری ۶ هزار سال قدمت دارد

ساری- رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ساری از تهیه فیلم مستندی با محوریت بافت تاریخی این شهر خبر داد و گفت: بافت تاریخی شهر ساری ۶ هزار سال قدمت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم قادری شامگاه شنبه در گفت وگو با خبرنگاران از تهیه فیلم مستندی با محوریت بافت تاریخی این شهر خبر داد؛ اثری که با تمرکز بر معماری کهن، بناهای تاریخی و آداب و رسوم بومی، ظرفیت‌های تمدنی و فرهنگی ساری را به تصویر می‌کشد.

قادری با اشاره به برنامه‌ریزی برای تولید این مستند اظهار کرد: در همین راستا نشست هم‌اندیشی با حضور حسین اصانلو و مهدوی از کارگردانان و مستندسازان در اداره میراث فرهنگی شهرستان برگزار شد.

وی افزود: تولید این فیلم مستند، گامی در مسیر معرفی پیشینه تاریخی و فرهنگی ساری است و می‌تواند جلوه‌های ارزشمند میراث معماری و تمدنی این شهر را به مخاطبان معرفی کند.

قادری با بیان اینکه بافت تاریخی ساری بیش از ۱۳۰ هکتار وسعت دارد و قدمت آن حدود ۶ هزار سال عنوان شده است، تصریح کرد: آثار و بناهای تاریخی ثبت‌شده در این محدوده، بخشی از هویت فرهنگی و معماری شهر را تشکیل می‌دهند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان ساری ادامه داد: در این مستند، سبک‌های معماری، شیوه‌های آجرچینی، نماهای بناها، طاق‌ها، ایوان‌ها، جلوه‌های بصری بافت تاریخی و همچنین آداب و سنن بومی مورد توجه قرار می‌گیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: برای تولید این اثر از ظرفیت کارشناسان استانی و کشوری و همچنین منابع و کتاب‌های تاریخی استفاده خواهد شد.

کد مطلب 6988472

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