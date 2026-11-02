به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» به نویسندگی و کارگردانی لیلا نوعی و تهیه‌کنندگی سید رهام رسولی، در ادامه حضور جهانی خود در سی و یکمین جشنواره فیلم ساراگوسا اسپانیا حضور خواهد داشت و در این رویداد رقابت می‌کند.

به مناسبت این حضور، تیزر رسمی این فیلم کوتاه با طراحی و ساخت امید میرزایی منتشر و رونمایی شد.

جشنواره فیلم ساراگوسا (FCZ) از زمان تأسیس خود در سال ۱۹۹۵، به بستری کلیدی برای ترویج سینمای مستقل، سینمای نوظهور و سینمای مؤلف، چه در سطح ملی و چه در عرصه بین‌المللی، تبدیل شده است. جشنواره ساراگوسا با تعهد به پرورش استعدادهای جوان و حمایت از دیدگاه‌های متنوع، به واسطه کیفیت آثار منتخب، برنامه‌ریزی گوناگون و جذاب و توانایی‌اش در گردهم آوردن فیلمسازان، متخصصان صنعت سینما و دوستداران فیلم از سراسر کشور، متمایز می‌شود.

سی و یکمین دوره جشنواره فیلم ساراگوسا ۲۸ آبان تا ۷ آذر ۱۴۰۵ برابر با ۱۹ تا ۲۸ نوامبر ۲۰۲۶ در شهر ساراگوسا برگزار می‌شود.

در «پاستا آلفردو»، محنا سیدی، سعید نجاتی، سیما خان‌وکیلی، باربد فرشید زاده و محمدرضا آرین صدر، ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» عبارتند از نویسنده و کارگردان: لیلا نوعی، تهیه‌کننده: سید رهام رسولی، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، طراح صحنه و لباس: فراز مدیری، تدوین: پگاه احمدی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، دستیار اول کارگردان: محدثه جودی، منشی صحنه: محدثه رضایی، صدابردار: میلاد ملکی، طراحی و ترکیب صدا: سلمان ابوذر، موسیقی: سبحان ابوذر، طراح چهره‌پردازی: زهرا امرالهی، دستیار اول فیلمبردار: مهدی رمضانی، گروه فیلمبرداری: مرتضی قره گوزلو، محمد مشایی، علیرضا نجیب، دستیار چهره‌پرداز: نورالهدی معصومی، دستیار صحنه: محمد ثامر، بابک نیوشادان، دستیار لباس: محیا غلامی، ساخت تیزر: امید میرزایی، عکاس: محمدرضا عبدلی، مدیر تولید: رضا احمدی، مشاور تولید: محمدرضا همایی، تدارکات: هانی زنگنه، سرمایه گذاران: سید رهام رسولی و لیلا نوعی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، پخش بین‌المللی فیلم: وارکانا پروداکشنز.