به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» به نویسندگی و کارگردانی لیلا نوعی و تهیه‌کنندگی سید رهام رسولی، تجربه جدیدی در هندوستان و در چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم جاگران ۲۰۲۶ خواهد داشت.

چهاردهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم جاگران ۲۰۲۶ از ۲۹ مرداد برابر با ۲۰ آگوست ۲۰۲۶ در شهر دهلی آغاز به کار کرده است و در ۱۰ آبان برابر با اول نوامبر ۲۰۲۶ در بمبئی به پایان می‌رسد.

«پاستا آلفردو» در روز چهارم این جشنواره و در سالن دوم اکران خواهد شد.

پیش از این نیز این فیلم کوتاه توانست بهترین فیلم کوتاه دانشجویی از سیزدهمین دوره جشنواره «دِئا اوپن ایر» آلبانی را از آن خود کند. همچنین از جمله حضورهای این فیلم کوتاه، حضور در شانزدهمین دوره جشنواره فناسیس اروگوئه، حضور در بیست و یکمین دوره جشنواره دِچیمینوتی ایتالیا، بیست‌وسومین دوره جشنواره کورتیزونچی ایتالیا، سی‌وسومین دوره جشنواره سنت آنا روسیه و بخش رقابتی چهاردهمین دوره جشنواره FERFILM کوزوو بوده است.

در «پاستا آلفردو»، محنا سیدی، سعید نجاتی، سیما خان‌وکیلی، باربد فرشیدزاده و محمدرضا آرین صدر، ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان فیلم نیز آمده است: «نیلوفر، دختری ۱۴ ساله است که تلاش می‌کند با برگزاری جشن تولد برای گربه‌اش و پختن پاستا، لحظه‌ای گرما به فضای سرد خانه بیاورد و ...»

عوامل فیلم کوتاه «پاستا آلفردو» عبارتند از نویسنده و کارگردان: لیلا نوعی، تهیه‌کننده: سید رهام رسولی، مدیر فیلمبرداری: وحید ابراهیمی، طراح صحنه و لباس: فراز مدیری، تدوین: پگاه احمدی، اصلاح رنگ و نور: فربد جلالی، دستیار اول کارگردان: محدثه جودی، منشی صحنه: محدثه رضایی، صدابردار: میلاد ملکی، طراحی و ترکیب صدا: سلمان ابوذر، موسیقی: سبحان ابوذر، طراح چهره‌پردازی: زهرا امرالهی، دستیار اول فیلمبردار: مهدی رمضانی، گروه فیلمبرداری: مرتضی قره گوزلو، محمد مشایی، علیرضا نجیب، دستیار چهره‌پرداز: نورالهدی معصومی، دستیار صحنه: محمد ثامر، بابک نیوشادان، دستیار لباس: محیا غلامی، ساخت تیزر: امید میرزایی، عکاس: محمدرضا عبدلی، مدیر تولید: رضا احمدی، مشاور تولید: محمدرضا همایی، تدارکات: هانی زنگنه، سرمایه گذاران: سید رهام رسولی و لیلا نوعی، مشاور رسانه‌ای: آزاده فضلی، پخش بین‌المللی فیلم: وارکانا پروداکشنز.