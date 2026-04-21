فیلم کوتاه «داربست» آماده نمایش و پخش شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «داربست» به کارگردانی مریم قاسمی و تهیهکنندگی سید رهام رسولی، پس از پایان فیلمبرداری در مشهد و طی مراحل فنی، آماده نمایش و پخش و همزمان از پوستر فیلم رونمایی شد.
مریم قاسمی که دانشآموخته انجمن سینمای جوانان است، پیش از ساخت این فیلم، سابقه کارگردانی چند مستند از جمله مستند ۱۰۰ ثانیهای «نشان» را دارد که به چهاردهمین جشنواره بینالمللی فیلم ۱۰۰ راه پیدا کرد.
وی همچنین سابقه حضور بهعنوان دستیار کارگردان و برنامهریز در چند فیلم کوتاه را در کارنامه دارد. «داربست» اولین فیلم داستانی او در مقام کارگردان است.
در خلاصه داستان فیلم «داربست» آمده است: «پسر نوجوانی پس از مرگ پدرش، در فکر این است که باید مرد خانه شود.»
اهورا عبداللهی و نگار سلیمانی، بازیگران کودک در نقشهای اصلی این فیلم کوتاه هستند.
عوامل فیلم کوتاه «داربست» عبارتند از نویسنده و کارگردان: مریم قاسمی، تهیهکننده: سید رهام رسولی، مجری طرح: انجمن سینمای جوانان ایران دفتر مشهد، مدیر فیلمبرداری: سید حمیدرضا سادات فاطمی، صدابردار: مهدی قربانی، تدوین: صادق دهقانپور، صداگذاری: سلمان ابوذر، اصلاح نور و رنگ: سبحان ابوذر، طراح گریم: ثریا سروری، طراح صحنه و لباس: مهنوش جوادی، دستیار کارگردان: معصومه عسگری، منشی صحنه: لیلا نوعی، مدیر تولید: فاطمه حسینی، برنامهریز: علی ساده، دستیار اول فیلمبردار: مجید شجاعی، گروه فیلمبرداری: مهدی عبادی، محمدجواد صدوقی، علی ملایی، اپراتور دوربین: پویان کامل، دستیاران صحنه و لباس: کیمیا اربابی، علیرضا محمودی، رضا عطار، دستیاران تولید: آرتا صادقی، مدیر تدارکات: تهمینه رجبی، پشتیبانی فنی: دفتر سینمایی اساطیر (حامد خوشرو) و دفتر آریا صوت شرق (محسن طیبی)، عکاس: سعید گلی، سرمایهگذاران: مریم قاسمی و سید رهام رسولی، پخش بینالملل: وارکانا پروداکشنز.
