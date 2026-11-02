به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با اشاره به اهمیت فرهنگ عمومی در هویت و سبک زندگی جامعه اظهار کرد: انقلاب اسلامی ماهیتی فرهنگی داشت و هدف آن تنها تحول اقتصادی نبود، بلکه اصلاح سبک زندگی و رفتارهای اجتماعی مردم از اهداف اساسی آن به شمار می رود.

وی با اشاره به دیدگاه‌ها و دغدغه های رهبر شهید امت درباره فرهنگ عمومی افزود: اصلاح و ارتقا فرهنگ عمومی جامعه از دغدغه های ایشان بود و از دیدگاه رهبر شهید امت فرهنگ عمومی دارای دو بخش ظاهری و نامحسوس است؛ بخش ظاهری به موضوعاتی مانند شکل لباس و پوشش و معماریو ظواهر زندگی اجتماعی مربوط می‌شود و بخش نامحسوس نیز خلقیات فردی و اجتماعی، وقت‌شناسی، وجدان کاری، مهمان‌نوازی و احترام به بزرگ‌ترها را در بر می‌گیرد.

موانع بیرونی و درونی اصلاح فرهنگ عمومی

امام جمعه گناوه با بیان اینکه فرهنگ عمومی نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری هویت ملت‌ها دارد، تصریح کرد: رهبر شهید امت معتقد بودند که می توان الگویی نظامند برای ارتقا فرهنگ داشته باشیم و فرهنگ جامعه را اصلاح کرد.

وی بیان کرد: اصلاح فرهنگ جامعه نیازمند شناخت موانع و فراهم کردن زمینه‌های لازم است و تا زمانی که این موانع شناسایی و برطرف نشوند، نمی‌توان انتظار تحول مؤثر در باورها و رفتارهای اجتماعی در جامعه داشت.

حجت الاسلام رکنی حسینی موانع راهبردی برای تحقق ارتقای فرهنگ عمومی را به دو دسته بیرونی و درونی تقسیم کرد و گفت: شبکه‌های ماهواره‌ای، نفوذ فرهنگی، برخی فیلم‌ها و سریال‌های خارجی و محتوای فضای مجازی از جمله موانع بیرونی هستند که می‌توانند بر باورها و سبک زندگی جامعه تأثیر بگذارند.



وی ادامه داد: یأس و ناامیدی، بی‌اعتمادی، سوءظن، تعصب‌های بی‌جا، قومیت‌گرایی، تمسخر ارزش‌های دینی و ملی، غرب‌زدگی،سطحی‌نگری در مسائل فرهنگی، رفتار نادرست برخی مسئولان و نخبگان و ضعف نظام آموزشی نیز از موانع درونی ارتقای سطح فرهنگ عمومی محسوب می‌شوند.

ضرورت رسیدگی کارشناسی به آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان

امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: برای حل مسائل فرهنگی و اجتماعی نباید بدون بررسی کارشناسی و شناخت دقیق موضوعات اقدام کرد، بلکه لازم است آسیب‌های موجود در شهرستان شناسایی و بر اساس میزان فراوانی، اهمیت و آثار اجتماعی، اولویت‌بندی شوند.

وی با اشاره به برخی دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی در سطح شهرستان افزود: موضوعاتی نظیر وضعیت فرهنگی بازار، فعالیت کافه‌ها، برخی ناهنجاری‌های اجتماعی و مسائل مرتبط با پوشش و حجاب باید با نگاه کارشناسی مورد بررسی قرار گیرند و برای هرکدام راهکار متناسب و قابل اجرا ارائه شود.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی همچنین با اشاره به برخی مسائل فرهنگی در حوزه آرامستان‌ها، بر ضرورت توجه به شأن و حرمت اموات و رعایت ملاحظات دینی و فرهنگی در این فضا تأکید کرد.

وی از جمله این موضوعات را درج تصاویر بانوان درگذشته بر روی سنگ مزار و نحوه انتشار اطلاعیه‌های مراسم ختم عنوان کرد و خواستار بررسی این مسائل و توجه به رعایت موازین شرعی و شئون فرهنگی در اطلاع‌رسانی مراسم درگذشتگان شد.

امام جمعه گناوه تصریح کرد: پیشنهاد می‌شود برای هر موضوع مشخص، کارگروهی تخصصی با حضور کارشناسان، صاحب‌نظران و فعالان همان حوزه تشکیل شود تا پس از بررسی ابعاد مختلف مسئله، راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا ارائه شود.

وی با بیان اینکه نباید برخی رفتارهای محدود اجتماعی را به کل جامعه تعمیم داد، خاطرنشان کرد: شهرستان گناوه از ظرفیت‌های ارزشمند مذهبی و فرهنگی برخوردار است و حضور گسترده مردم در مناسبت‌های دینی، مراسم ایام فاطمیه و برنامه‌های ملی و مذهبی نشان‌دهنده پایبندی مردم به ارزش‌های دینی و انقلابی است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی گناوه افزود: در کنار توجه به این ظرفیت‌ها، وجود برخی آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی نیز باید جدی گرفته شود و این مسائل دغدغه مشترک همه مسئولان و فعالان فرهنگی شهرستان است.

چهارشنبه‌های دانش‌آموزی در امتداد حضور اجتماعی مردم

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب بر استمرار حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی و تجمعات اظهار کرد: یکی از نکات مهمی که در دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با فرماندهان عالی نظامی مورد تأکید قرار گرفت، موضوع تداوم حضور مردم در خیابان و و تجمعات و حفظ آمادگی و انسجام اجتماعی بود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز چهارشنبه‌های دانش‌آموزی در آستانه یوم‌الله ۱۳ آبان گفت: این برنامه‌ها می‌تواند در امتداد حضور مردم در تجمعات و تقویت روحیه مشارکت و مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان و جوان قرار گیرد و انتظار می‌رود دستگاه‌های فرهنگی، آموزشی و مسئولان شهرستان برای برگزاری مطلوب و اثرگذار آن همکاری و همراهی کنند.

۱۳ آبان؛ نماد مبارزه با استکبار و ایستادگی ملت ایران

امام جمعه گناوه با اشاره به فرارسیدن یوم‌الله ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، این روز را یادآور سه رویداد مهم و سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: تبعید حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ در پی اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام در سال ۱۳۵۸، سه حادثه مهمی هستند که جایگاه تاریخی این روز را شکل داده‌اند.

وی افزود: وجه مشترک این رویدادها، ایستادگی در برابر سلطه‌طلبی و استکبار آمریکا و دفاع از استقلال و عزت ملت ایران است؛ ازاین‌رو، ۱۳ آبان به نمادی از مبارزه با استکبار جهانی تبدیل شده است.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با اشاره به تقارن مناسبت‌های ۱۳ آبان با ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) خاطرنشان کرد: سیره حضرت زهرا(س) در دفاع از حق، ولایت و مقابله با انحراف، الگویی ارزشمند برای جامعه اسلامی است و این تقارن فرصتی برای تبیین پیوند میان بصیرت دینی، دفاع از حق و مبارزه با ظلم و استکبار به شمار می‌رود.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ترویج آموزه‌های مکتب فاطمی گفت: باید تلاش کنیم معارف و آموزه‌های حضرت زهرا(س) در رفتارهای فردی و مناسبات اجتماعی جامعه جاری و ساری شود.

ضرورت پیگیری مصوبات شورای فرهنگ عمومی

امام جمعه گناوه یکی دیگر از موضوعات مهم را ضرورت پیگیری و اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی دانست و اظهار کرد: مصوباتی که در این شورا با حضور مسئولان دستگاه‌های مختلف به تصویب می‌رسد، نباید صرفاً در حد صورت‌جلسه باقی بماند، بلکه لازم است دستگاه‌های مسئول نسبت به اجرای آنها اهتمام داشته باشند و در برابر وظایف و مسئولیت‌های محوله پاسخگو باشند.

وی تأکید کرد: شورای فرهنگ عمومی زمانی می‌تواند در اصلاح و ارتقای وضعیت فرهنگی اثرگذار باشد که مصوبات آن به برنامه‌های اجرایی تبدیل شده و روند تحقق آنها به‌صورت مستمر مورد ارزیابی و پیگیری قرار گیرد.

استفاده از ظرفیت جوانان و کارشناسان در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت تقویت فضای گفت‌وگو و تضارب آرا در جلسات شورای فرهنگ عمومی گفت: بهتر است در جلسات آینده از ظرفیت کارشناسان، صاحب‌نظران، نخبگان و جوانان دغدغه‌مند استفاده شود تا علاوه بر طرح مسائل و مشکلات، دیدگاه‌های تخصصی و راهکارهای کارشناسی و عملیاتی نیز ارائه شود.

وی افزود: بهره‌گیری از نظرات افراد آگاه و فعالان هر حوزه می‌تواند به تصمیم‌گیری دقیق‌تر، شناسایی ریشه‌ای مشکلات و انتخاب راهکارهای مؤثرتر برای کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

امام جمعه گناوه در پایان با اشاره به ضرورت همدلی و هماهنگی میان مسئولان شهرستان خاطرنشان کرد: خوشبختانه تعامل و انسجام خوبی میان مسئولان گناوه وجود دارد و باید از این ظرفیت ارزشمند، وحدت و همدلی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت فرهنگ عمومی و اجرای تصمیمات و برنامه‌های فرهنگی استفاده کنیم.