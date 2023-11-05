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۱۴ آبان ۱۴۰۲، ۲۳:۴۶

امام جمعه گناوه:

همه برای اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تلاش کنند

همه برای اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تلاش کنند

گناوه- امام جمعه گناوه گفت: برای اصلاح فرهنگ عمومی همه نهادهای دولتی، تبلیغی، و فرهنگی مسئولیت و وظیفه دارند و همه باید در این زمینه تلاش کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر یکشنبه در نشست شورای عمومی شهرستان گناوه با گرامیداشت ۱۴ آبان، روز فرهنگ عمومی، اظهار داشت: اصلاح و ارتقا فرهنگ عمومی جامعه از دغدغه‌های مهم فعالان فرهنگی، مسئولان و در رأس همه مقام معظم رهبری است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه اضافه کرد: فرهنگ به معنای انتقال مواردی که می‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی فرد مؤثر باشد و باید فرهنگ عمومی جامعه را اصلاح و ارتقا ببخشیم.

وی با بیان اینکه مشارکت عموم مردم در ارتقا و اصلاح فرهنگ عمومی بسیار مهم است، گفت: یکی از پایه‌های انتقال فرهنگ مشارکت مردم است و اگر مردم مشارکت نکنند نمی‌توان مواردی را به عنوان فرهنگ عمومی در جامعه نهادینه کرد.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: یکی از مواردی که در بحث فرهنگ باید تبلیغ کرد حقوق فرهنگی شهروندان است و حق فرهنگی شهروندی این است که ما باید نسبت حقوق دیگران احترام قائل شویم.

امام جمعه گناوه با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری فرهنگ را در ۲ بخش ظاهری و ملموس و غیر ظاهری و ناملموس تحلیل فرموده‌اند، گفت: اصلاح فرهنگ مهمترین کارها در یک جامعه و باعث اصلاح همه امور خواهد شد و بسیاری از مشکلات حل می‌شود.

همه برای اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تلاش کنند

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با اشاره به متولیان امور فرهنگی در جامعه گفت: مهندسی فرهنگی امر بسیار مهمی است و برای اصلاح فرهنگ عمومی همه نهادهای دولتی، تبلیغی، و فرهنگی مسئولیت و وظیفه دارند و همه باید برای اصلاح فرهنگ عمومی تلاش کنند.

امام جمعه گناوه با اشاره به ابزار لازم برای اصلاح فرهنگ عمومی جامعه گفت: نشر کتاب، ساخت فیلم و تولیدات رسانه‌ای، صدا و سیما، علما، ائمه جمعه و جماعات می‌توانند در اصلاح فرهنگ عمومی و تأثیرگذاری بر خلقیات جامعه مؤثر باشند.

وی با اشاره به تجلیل از مدال آوران مسابقات پا را آسیایی و فعالان و نخبگان فرهنگی و دانش آموزی در این نشست گفت: در زمینه اشتغال و مسکن و دغدغه‌های ورزشکاران همواره دفاع و حمایت کردیم و در نشست‌های مختلف این موضوع را مطرح کرده‌ایم.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه شهرستان گناوه دارای قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوان است، افزود: در سطح شهرستان گناوه در زمینه ورزشی خدمات خوبی انجام شده است اما باز هم باید از ظرفیت‌های موجود در شهرستان برای حمایت بیشتر از جوانان استفاده کرد.

همه برای اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تلاش کنند

وی گفت: پیمانکاران و شرکت‌های نفتی مستقر در منطقه و شهرستان در راستای پیوست فرهنگی و مسئولیت اجتماعی باید به جوانان و ورزشکاران کمک کنند و از این ظرفیت‌ها باید استفاده کرد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با تقدیر از همکاری رسانه‌ها با این شورا اظهار داشت: رسانه‌ها و خبرنگاران شهرستان همواره در کنار این شورا و کمک کننده بوده‌اند و کارهای شهرستان را اطلاع رسانی می‌کنند که قابل تقدیر است.

همه برای اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تلاش کنند

امام جمعه گناوه از حضور حماسی مردم در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان تقدیر کرد و افزود: دانش آموزان، دانشجویان، جوانان و اقشار مختلف مردم ایران اسلامی و شهرستان گناوه با حضور حماسی خود در راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان برگ زرین دیگری را در تاریخ نظام اسلامی رقم زدند.

در این نشست از ۲ ورزشکار مدال آور مسابقات پا را آسیایی، فعالان فرهنگی و سه نفر از دانش آموزان نخبه و برتر شهرستان تجلیل شد.

همه برای اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تلاش کنند

همه برای اصلاح فرهنگ عمومی جامعه تلاش کنند

کد مطلب 5931376

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