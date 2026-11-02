به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از انجام عملیات های پهپادی در عمق دشمن سعودی خبر داد.

وی بیان کرد: نیروهای مسلح یمن به فضل خداوند و طی ۴۸ ساعت گذشته فرودگاه الدمام را در دو مرحله با دو پهپاد هدف قرار دادند و این عملیات موفقیت آمیز بود و به توقف پروازهای این فرودگاه منجر شد.

سخنگوی نیروهای مسلح یمن افزود: همچنین رادار هشداردهنده زودهنگام در جیزان با یک پهپاد هدف قرار داد و اصابت مستقیم بود.

یحیی سریع گفت: همچنین هواپیمای باری نظامی دشمن سعودی در فرودگاه جیزان هدف قرار گرفت و عملیات به فضل خداوند هدفش محقق شد.