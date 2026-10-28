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۶ آبان ۱۴۰۵، ۱۵:۵۱

شنیده شدن صدای انفجارهایی در عدن

شنیده شدن صدای انفجارهایی در عدن

منابع خبری از شنیده شدن صدای انفجارهایی در عدن خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار العربی از شنیده شدن صدای انفجارهایی در شهر عدن در جنوب یمن خبر داد.

خبرنگار الجزیره نیز گزارش داد: صدای انفجارهایی در عدن شنیده می شود.

برخی منابع دیگر از شنیده شدن صدای انفجارهایی در فرودگاه عدن خبر دادند.

خبرنگار المیادین نیز گزارش داد: اخباری درباره شنیده شدن صدای انفجارهایی در شهر عدن تحت کنترل نیروهای سعودی و نیروهای وابسته به آن در جنوب یمن گزارش شده است. رسانه های وابسته به شورای انتقالی مورد حمایت امارات دقایقی قبل اعلام کردند که فرودگاه عدن هدف حمله با موشک بالستیک قرار گرفته است.

این در حالی است که یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن دقایقی قبل برای آخرین بار هشدار داده بود که به علت حضور هواپیماری باری نظامی سعودی حامل سلاح در عدن همه افراد حاضر در این فرودگاه آن را ترک کنند.

کد مطلب 6992843

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