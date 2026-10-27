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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۹:۰۲

حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ابها

حمله پهپادی نیروهای مسلح یمن به فرودگاه ابها

سخنگوی نیروهای مسلح یمن ازحمله پهپادی به فرودگاه بین المللی ابها و توقف پروازهای آن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن از عملیات جدید نیروهای مسلح یمن در عمق عربستان خبر داد.

وی گفت: نیروهای مسلح یمن با فضل خداوند فرودگاه بین المللی ابها را با پهپاد هدف قرار دادند و این اصابت دقیق بود و به توقف پروازهای این فرودگاه منجر شد.

اندکی قبل نیز یحیی سریع گفت: نیروهای مسلح ما با فضل خداوند وزارت دفاع در پایتخت دشمن سعودی در ریاض را با موشک بالستیک هدف قرار دادند و این اصابت به فضل خداوند مستقیم بود.

پیش از این نیز سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرده بود: به لطف خدا، نیروهای مسلح ما توانستند دو هواپیمای ترابری نظامی را با دو موشک بالستیک هدف قرار دهند، اولی در فرودگاه نجران و دیگری در پایگاه هوایی خالد در خمیس مشیط، و هر دو عملیات به فضل خداوند موفقیت آمیز بود.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن ساعاتی قبل نیز اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن به یاری خداوند متعال موفق شدند که پالایشگاه راس التنوره در منطقه الشرقیه را با موشک بالستیک هدف قرار دهند. این اصابت به فضل خداوند دقیق بود و موجب آتش سوزی مهیبی در محل مورد اصابت شد.

گفتنی است که نیروهای مسلح یمن همواره اعلام کرده است که تا زمان توقف حملات و رفع محاصره عربستان علیه یمن، به حملات خود به این کشور ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6991912

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