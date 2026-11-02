به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت های ورزشکاران ایران در بازی های المپیک جوانان که به میزبانی داکار سنگال در جریان است، شامگاه دوشنبه فینال رقابت های جودو در وزن منفی ۸۱ کیلوگرم برگزار شد.

در این مبارزه سبحان حکیمی جودوکار آینده دار ایران به مصاف «ماکس سبولج» از اسلووانی رفت و با وجود مبارزه ای نزدیک در نهایت با یک امتیاز نتیجه را واگذار کرد و به مدال ارزشمند نقره دست یافت.

ملی پوش جودو ایران در مبارزات قبل از فینال خود ابتدا «شاکاکو» از سیرالئون را شکست داد و در ادامه با غلبه بر «علی الراملی» از مصر حضور خود در دیدار نهایی را قطعی کرد.