به گزارش خبرنگار مهر، محمد محمدی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به برگزاری برنامه‌های گرامیداشت روز ملی مازندران و هفته مازندران اظهار کرد: این رویداد فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان و بازخوانی پیشینه تاریخی و تمدنی دیار تبرستان در سطح ملی است.

وی افزود: نمایشگاه «نغمه قلم» با حضور ۱۰۰ نفر از استادان، نامداران و هنرمندان خوشنویسی مازندران در دو بخش خوشنویسی و نقاشی‌خط برگزار می‌شود و بیش از ۱۵۰ اثر هنری در معرض دید علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با بیان اینکه این نمایشگاه در چارچوب برنامه‌های فرهنگی و هنری هفته مازندران برگزار می‌شود، تصریح کرد: چنین رویدادهایی علاوه بر پاسداشت میراث هنری استان، زمینه معرفی استعدادها و توانمندی‌های هنرمندان مازندرانی و تعامل آنان با جامعه هنری کشور را فراهم می‌کند.

محمدی خاطرنشان کرد: نمایش آثار هنرمندان این خطه در یکی از مراکز فرهنگی شاخص پایتخت، فرصتی برای بازنمایی هویت هنری مازندران و آشنایی مخاطبان با بخشی از سرمایه‌های فرهنگی و هنری استان است.

نمایشگاه «نغمه قلم» از ۱۳ تا ۱۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در فرهنگسرای نیاوران تهران برپا می‌شود و آیین گشایش آن چهارشنبه ۱۲ آبان‌ماه ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.