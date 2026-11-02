به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجتبی نوریان عصر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق شهروندان و نظارت بر عملکرد واحدهای صنفی، طرح کنترل و بازدید از اصناف با همکاری پلیس امنیت عمومی و اتاق اصناف شهرستان دورود اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، بیش از ۴۰ واحد صنفی در سطح شهرستان مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند که در نتیجه آن، ۶ واحد به دلیل رعایت‌نکردن قوانین و مقررات صنفی، از سوی مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلمب شدند.

صدور اخطار کتبی برای ۸ واحد صنفی

فرمانده انتظامی دورود با اشاره به دیگر اقدامات انجام‌شده در این طرح تصریح کرد: علاوه بر پلمب واحدهای متخلف، به هشت واحد صنفی نیز به دلیل تخلفات مشاهده‌شده اخطار کتبی داده شد.

نوریان در پایان تأکید کرد: طرح‌های نظارتی و کنترلی بر فعالیت واحدهای صنفی به‌صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و با تخلفات صنفی برابر ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد.