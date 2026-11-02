به گزارش خبرنگار مهر، مجید جوادی عصر امروز دوشنبه در حاشیه مانور پدافند غیرعامل در حوزه امنیت غذایی با همکاری اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی و مدیریت بحران سازمان جهاد کشاورزی لرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امنیت غذایی را فراتر از یک موضوع اقتصادی و رفاهی دانست و اظهار کرد: امنیت غذایی از ارکان بنیادین امنیت ملی و اقتدار کشور به شمار می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت محصولات راهبردی از جمله گندم، برنج، روغن، فرآورده‌ها و نهاده‌های دامی افزود: این محصولات از شریان‌های حیاتی کشور محسوب می‌شوند و پدافند غیرعامل در این حوزه به معنای افزایش تاب‌آوری، پیش‌بینی تهدیدات زیستی و مقابله هوشمندانه با تهدیدهای اقتصادی است.

کشاورزی؛ پشتوانه پایداری زنجیره تأمین غذا

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تضمین ایمنی و استمرار زنجیره تولید تا مصرف و صیانت از سفره مردم را از اهداف اصلی برگزاری این مانورها عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های تولید محصولات کشاورزی در لرستان، در کنار توان ذخیره‌سازی و مدیریت زنجیره توزیع، جایگاه مهمی در پایداری امنیت غذایی استان دارد.

جوادی با بیان اینکه بخش کشاورزی می‌تواند در برابر فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها نقش پشتیبان ایفا کند، تصریح کرد: با وجود تهدیدها و فشارهای خارجی، کشاورزی و امنیت غذایی به یکی از ظرفیت‌های مهم کشور و استان برای حفظ پایداری اقتصادی تبدیل شده است.

تولید مازاد لرستان در بیش از ۱۱ قلم محصول اساسی

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای تقویت تاب‌آوری و پایداری امنیت غذایی اظهار کرد: در سطح کشور بیش از ۸۵ درصد محصولات کشاورزی مورد نیاز تأمین می‌شود و در استان لرستان نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد در بیش از ۱۱ قلم از محصولات اساسی، نه‌تنها نیاز داخلی استان به‌طور کامل تأمین می‌شود، بلکه تولید مازاد بر مصرف نیز وجود دارد.

هماهنگی دستگاه‌ها برای جلوگیری از اختلال در تأمین کالا

معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان در ادامه از هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، استانداری و مجموعه جهاد کشاورزی قدردانی کرد و گفت: هم‌افزایی نهادهای مسئول، نقش مهمی در تقویت آمادگی استان برای مقابله با تهدیدهای احتمالی و حفظ پایداری زنجیره تأمین و توزیع مواد غذایی دارد.

جوادی تأکید کرد: با همکاری دستگاه‌های متولی، تلاش می‌شود در فرآیند تأمین، ذخیره‌سازی و توزیع مواد غذایی خللی ایجاد نشود و آرامش سفره مردم حفظ شود.