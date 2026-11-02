عبدالرحمن مرادزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفاظت از زیست‌بوم‌های دریایی اظهار کرد: استان بوشهر با بیش از ۹۶۰ کیلومتر نوار ساحلی، شش منطقه حفاظت‌شده دریایی و تالاب‌های ارزشمند ساحلی، از ظرفیت‌های زیست‌محیطی قابل‌توجهی برخوردار است.

وی افزود: گستردگی عرصه‌های دریایی و ساحلی استان و ارزش اکولوژیک این مناطق، ضرورت توسعه زیرساخت‌های تخصصی برای پایش و حفاظت از محیط‌زیست دریایی را دوچندان کرده است.

مرادزاده با بیان اینکه ایستگاه محیط‌زیست دریایی کنگان با هدف تقویت اقدامات حفاظتی و پایش مستمر محیط‌زیست دریایی احداث خواهد شد، گفت: ایجاد این زیرساخت می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای توان حفاظتی و مدیریت زیست‌بوم‌های ساحلی استان بوشهر ایفا کند.