به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی زاهد با اعلام این خبر افزود: شرکت پشتیبانی امور دام استان آذربایجان‌ غربی در پی تحولات اقتصادی و آزادسازی نرخ ارز، با هدف صیانت از سرمایه مرغداران، حفظ تعادل بازار و تأمین ذخایر راهبردی کشور، برنامه‌ریزی مدونی را برای خرید حمایتی گوشت مرغ منجمد در سطح استان به اجرا گذاشت که این فرآیند طی سه مرحله با موفقیت انجام شد.

وی با تشریح جزئیات اجرای این مراحل تصریح کرد: در مرحله نخست این طرح که از بهمن‌ماه سال گذشته تا اردیبهشت‌امسال اجرایی شد، یک‌هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از تولیدکنندگان استان خریداری شد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی ادامه داد: در مرحله دوم و با توجه به رصد شرایط بازار در تیرماه سال جاری، حجم خرید افزایش یافت و ۲ هزار و ۵۵۰ تن مرغ منجمد جمع‌آوری شد که این مرحله، بیشترین حجم خرید حمایتی در میان مراحله‌سه‌گانه را به خود اختصاص داد.

وی افزود: همچنین در مرحله سوم و پایانی این طرح که طی ماه‌های شهریور و مهرماه ۱۴۰۵ به سرانجام رسید، ۶۵۰ تن دیگر از این محصول خریداری و ذخیره‌سازی شد.

زاهد با تأکید بر اینکه مجموع خرید حمایتی گوشت مرغ منجمد در استان به ۴ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات پیشگیرانه مانع از متضرر شدن مرغداران در روزهای نوسان بازار شد و پایداری زنجیره تولید و امنیت غذایی استان را بیش از پیش تقویت کرد.