۴۷۰ کیلوگرم آلایش مرغ غیرمجاز در یاسوج معدوم شد

ابراهیم توکل در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان بازرسی‌های مستمر و هدفمند کارشناسان واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در شهر یاسوج، ۴۷۰ کیلوگرم آلایش فله‌ای مرغ که خارج از چرخه‌های رسمی و ضوابط بهداشتی تهیه و توزیع شده بود، کشف شد.

وی افزود: این محموله به دلیل تأمین از منابع غیرمجاز، فاقد هویت و شرایط استاندارد بهداشتی بود و پس از بررسی‌های کارشناسی، غیرقابل مصرف انسانی تشخیص داده شد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد تصریح کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، محموله مذکور ضبط و از چرخه مصرف انسانی خارج و معدوم شد.

توکل با تأکید بر اینکه سلامت شهروندان خط قرمز مجموعه دامپزشکی است، گفت: بازرسان این اداره با هرگونه تخلف بهداشتی، عرضه فرآورده‌های دامی فاقد هویت و محصولات فله‌ای با منشأ نامشخص، برخورد قانونی و قضایی خواهند کرد.

وی از شهروندان خواست هنگام خرید فرآورده‌های خام دامی به مشخصات محصول، تاریخ تولید و انقضا و بسته‌بندی‌های دارای مجوز بهداشتی توجه کنند و از خرید محصولات فله‌ای و فاقد هویت خودداری کنند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بویراحمد همچنین از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی یا عرضه فرآورده‌های خام دامی مشکوک، موضوع را از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ دامپزشکی اطلاع دهند تا اقدامات قانونی لازم انجام شود.