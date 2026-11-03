سرهنگ محسن سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی رصدهای دقیق اطلاعاتی از سوی اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، مشخص شد فردی با هویت معلوم قصد دارد مقادیری مواد مخدر از نوع هروئین را با استفاده از روش بلع و انباری و در لباس مسافر اتوبوس به استان منتقل کند.

وی افزود: با پیگیری‌های مستمر اطلاعاتی و هدایت عملیاتی اداره عملیات ویژه، هماهنگی‌های لازم انجام شد و در قالب یک عملیات مشترک با ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان نایین، اتوبوس حامل متهم در ایستگاه بازرسی «شهید شرافت» نایین متوقف و فرد موردنظر شناسایی و دستگیر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان با اشاره به مراحل قانونی پس از دستگیری متهم خاطرنشان کرد: پس از انتقال متهم به مقر انتظامی و انجام اقدامات پزشکی و قانونیِ لازم، ۴۰۰ گرم ماده مخدر هروئین که به صورت بسته‌های جاسازشده در معده وی حمل می‌شد، تخلیه، کشف و ضبط شد.

وی ضمن تأکید بر اشراف کامل اطلاعاتی پلیس بر محورهای مواصلاتی استان تصریح کرد: سوداگران مرگ برای انتقال محموله‌های مرگبار خود از روش‌های مخاطره‌آمیز و پیچیده استفاده می‌کنند، اما هوشیاری و رصدهای شبانه‌روزی مأموران انتظامی راه را بر تمامی این ترفندها بسته است.

سرهنگ سلطانی در پایان هشدار داد: مبارزه قاطع و بی‌امان با قاچاق و توزیع مواد مخدر با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و نیروهای امنیتی و انتظامی هرگز اجازه نخواهند داد از مسیرهای مواصلاتی استان اصفهان برای ترانزیت و توزیع مواد افیونی سوءاستفاده شود.