به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی عبادی، فرمانده پلیس راه مازندران صبح سه‌شنبه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی، بارندگی شدید و وقوع سیلاب موجب تجمع گل‌ولای و ریزش سنگ در محور کرج–چالوس و آزادراه تهران–شمال شده و از بامداد امروز تردد در این مسیرها ممنوع است.

وی با اشاره به حضور نیروهای امدادی و عملیاتی در منطقه افزود: مأموران پلیس راه به همراه نیروهای راهداری از نخستین ساعات وقوع حادثه در محل حاضر شده‌اند و پاکسازی گل‌ولای، جمع‌آوری سنگ‌های ریزشی و ایمن‌سازی مسیر در محدوده حوزه استحفاظی مازندران در حال پیگیری است.

فرمانده پلیس راه مازندران با بیان اینکه تعدادی از خودروها در حال عبور از جنوب به شمال این محور هستند، گفت: برخی خودروها نیز شب گذشته در جاده قدیم کرج–چالوس گرفتار سیلاب شده بودند.

عبادی درباره زمان بازگشایی مسیرها نیز توضیح داد: این موضوع در دست بررسی است و بر اساس گزارش‌های موجود، شدت بارندگی و سیلاب بیشتر در محدوده استان البرز بوده است.

وی از رانندگانی که قصد سفر به استان‌های شمالی را دارند خواست تا زمان رفع انسداد، از مسیرهای جایگزین هراز، فیروزکوه و قزوین–رشت استفاده کنند.

فرمانده پلیس راه مازندران همچنین با اشاره به بارندگی در بیشتر محورهای استان، از رانندگان خواست سرعت مطمئنه را رعایت کرده، فاصله طولی مناسب را حفظ کنند و از سبقت غیرمجاز بپرهیزند. به گفته وی، بررسی سلامت سیستم گرمایشی خودرو و عملکرد برف‌پاک‌کن‌ها پیش از آغاز سفر نیز ضروری است.