به گزارش خبرگزاری مهر ،در پی دغدغه‌ها و مشکلات فراوان خانواده‌ها برای تأمین قطعات یدکی و افزایش هزینه‌های تامین این قطعات به دلیل تغییر مبنای نرخ ارز تخصیصی، خبر خوشی از سوی «هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران» و «سازمان بیمه سلامت» منتشر شد؛ بر اساس سازوکار جدید، از این پس قطعات یدکی پروتزهای حلزون شنوایی تا سقف مشخص تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرد.

تأمین قطعات یدکی و هزینه‌های تعمیر تجهیزات کاشت حلزون همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها بوده است. نوسانات نرخ ارز و بالا رفتن قیمت قطعات وارداتی باعث شده بود تا بسیاری از خانواده‌ها در تأمین به‌موقع این اقلام با چالش جدی روبه‌رو شده و استمرار استفاده از تجهیزات شنوایی متوقف شود.

با پیگیری‌های صورت‌گرفته و برگزاری نشست‌های مشترک میان مسئولان حوزه کاشت حلزون در معاونت درمان وزارت بهداشت، هیات امنای صرفه‌جویی ارزی و اداره کل بیمه سلامت استان تهران به نمایندگی از سازمان بیمه سلامت، سرانجام راهکار پوشش بیمه‌ای قطعات یدکی و انعقاد قرارداد مستقیم با شرکت‌های تأمین‌کننده این قطعات، نهایی شد.

بر اساس این توافق، شرکت‌های تأمین‌کننده مجاز به ارائه قطعات تحت پوشش بیمه به بیماران واجد شرایط شدند. در این مدل حمایتی جدید، بخشی از هزینه‌ها مستقیماً از سوی سازمان بیمه سلامت پرداخت شده و مابه‌التفاوت آن نیز از محل منابع «طرح تجهیزیار» تأمین می‌گردد تا سهم پرداختی بیماران و خانواده‌های آنان به حداقل ممکن برسد.

کارشناسان حوزه سلامت این اقدام را گامی ارزشمند و ثمربخش در تکمیل زنجیره حمایت از بیماران کاشت حلزون می‌دانند؛ چرا که فرآیند درمان به عمل جراحی ختم نمی‌شود و استمرار شنوایی و توانبخشی این عزیزان، وابستگی مستقیمی به دسترسی آسان و ارزان‌قیمت به قطعات یدکی و خدمات پشتیبانی دارد.

هیات امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اعلام کرد که با همکاری سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تأمین‌کننده، توسعه این حمایت‌ها و تسهیل دسترسی افراد کاشت حلزون به خدمات پس از کاشت را با جدیت ادامه خواهد داد تا این اقدام، گامی موثر در کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌ها و تسهیلات دسترسی افراد کاشت حلزون به خدمات مورد نیاز است.