به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دبیر در واکنش به ثبت رکورد تاریخی کسب ۳۰ مدال توسط تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی ایران در دو سال اخیر و دستیابی به سه عنوان قهرمانی و یک عنوان سومی در رقابت‌های جهانی اظهار داشت: همه این‌ها لطف خداست و همه‌چیز از لطف خداست. نباید فکر کنیم خودمان هستیم که تیر را به هدف می‌زنیم. وظیفه ما تلاش کردن است و خدا خودش می‌داند چه کار کند.



وی ادامه داد: از سال ۱۳۹۹ زمانی که در کشتی فعالیت می‌کردیم، مجموع تیم‌های ملی آزاد و فرنگی ایران در مسابقات مختلف حدود سه مدال کسب می‌کردند، اما امروز با وجود مشکلات و بدبیاری‌ها، ۱۵ مدال به دست می‌آوریم. واقعاً این نتایج در شرایطی رقم می‌خورد که اتفاقات و ناداوری‌هایی هم وجود دارد و برخی نمی‌خواهند کشتی ایران موفق باشد. ما که در کشتی هستیم، می‌فهمیم چه اتفاقاتی می‌افتد.

رئیس فدراسیون کشتی با اشاره به عملکرد ملی‌پوشانی که در مسابقات اخیر موفق به کسب مدال نشدند، گفت: به آن پنج کشتی‌گیری که مدال نگرفتند نگاه کنید؛ همه آن‌ها شایستگی کسب مدال را داشتند و امیدوارم به‌زودی این اتفاق برایشان رقم می‌خورد. البته این پایان کار ما نیست و آرزوهای ما به همین نتایج محدود نمی‌شود. بارها گفته‌ام که اهداف و آرزوهای ما بسیار بزرگ‌تر است و کشتی ایران هنوز جای پیشرفت زیادی دارد.

دبیر تأکید کرد: شک نکنید اگر نسل‌های بعدی کشتی ایران همین مسیر، سبک و روند رشد را ادامه دهند، حتی از نسل فعلی هم بهتر خواهند شد. ما تقریباً می‌دانستیم چه مشکلاتی برای کشتی ایران به وجود آمده و چه آسیب‌هایی به آن وارد شده است؛ تلاش کردیم این مشکلات را برطرف کنیم.

وی گفت: البته این کار زمان‌بر است و برای جا افتادن یک نسل در کشتی، حدود ۶ تا ۷ سال زمان نیاز داریم. مطمئن باشید با ادامه این روند و تلاش بیشتر، شرایط بهتر خواهد شد.