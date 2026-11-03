به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رنگرز پس از کسب عنوان قهرمانی جهان برای دومین سال پیاپی، در گفت‌وگویی با روابط عمومی فدراسیون کشتی با اشاره به ریشه‌های این موفقیت بزرگ اظهار داشت: پیش از هر چیزی باید صادقانه عرض کنم که این موفقیت‌ها مرهون یک کار تیمی است؛ ما همه در یک راستا، سوار بر یک کشتی و در یک مسیر برای سربلندی نام ایران عزیز پارو می‌زنیم.

وی گفت: مربیان سازنده در شهرستان‌ها، همکاران خالص و خادم من در کادر فنی (حوزه‌های فنی، بدنسازی، روانشناسی و...) و حمایت‌های بی‌دریغ فدراسیون کشتی ارکان اصلی این افتخارند. ما به عنوان مربی به ابزار نیاز داریم و انصافاً فدراسیون کشتی بهترین، به‌روزترین و خاص‌ترین تجهیزات و کمپ دنیا را در اختیار ما قرار داده است؛ بدون این زیرساخت‌ها، این موفقیت‌ها همچنان در حد یک رویا باقی می‌ماند.



سرمربی تیم ملی با اشاره به عملکرد خیره‌کننده تیم ملی و کسب ۹ مدال رنگارنگ تصریح کرد: تیم ما پس از کسب عنوان چهارمی جهان در سال ۲۰۲۲، سومی در سال ۲۰۲۳، کسب ۴ مدال تاریخ‌ساز در المپیک ۲۰۲۴، و قهرمانی در سال‌ ۲۰۲۵، امسال نیز با اختلاف امتیاز بالا رقبا را پشت سر گذاشتیم. این روند نشان می‌دهد که موفقیت‌های کشتی فرنگی دیگر سینوسی نیست، بلکه تثبیت شده و جایگاه ما پایدار و مستمر است.



رنگرز با تأکید بر اهمیت اجرای عدالت و شفافیت در انتخابی تیم ملی گفت: یکی از اتفاقات خوب کشتی فرنگی این است که ما به چرخه انتخابی احترام گذاشته‌ایم. از پیام احمدی (جایگزین پویا دادمرز) تا سعید اسماعیلی (جایگزین محمدرضا گرایی)، محمدمهدی کشتکار، فردین هدایتی و سایر بچه‌ها، همگی شایستگی‌شان را روی تشک اثبات کرده و انتخاب یا حذف شده‌اند. شاید عمده‌دلیل اینکه میانگین سنی تیم ملی ما اکنون به ۲۲ سال و ۳ ماه رسیده، همین چشم‌انداز روشن است؛ جوانان شایسته ما دیدند که اگر روی تشک بجنگند، شانس قطعی برای پوشیدن پیراهن مقدس تیم ملی را دارند.



وی خطاب به جوانان سراسر کشور افزود: پیام من به جوانان شایسته این است که هرکس داعیه پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارد، سخت‌تر کار کند و شایستگی‌اش را روی تشک نشان دهد. کادر فنی حتماً جوانان را می‌بیند و مسیر برای آن‌ها کاملاً باز است.



رنگرز با بیان اینکه پرونده رقابت‌های جهانی بلافاصله پس از پایان مسابقات بسته شد، خاطرنشان کرد: نگاه مرحله اول ما معطوف به المپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس است و در این مسیر به دنبال این هستیم که سومین سکوی قهرمانی را در رقابت‌های جهانی سال آینده تقدیم مردم کنیم. کسب عنوان قهرمانی سخت است، اما حفظ آن بی‌نهایت دشوارتر است و ما حتی سخت‌تر از ۳ سال گذشته کار خواهیم کرد.



سرمربی تیم ملی با اشاره به برخی کشتی‌های واگذار شده تأکید کرد: من به عنوان سرمربی کاری به شرایط داوری ندارم؛ خطای انسانی همیشه بوده و هست و نباید با توجیه داوری، از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنیم. پیروزی و موفقیت متعلق به مردم و فدراسیون است، اما باخت و شکست پای سرمربی و کادر فنی است. من در این چند روز مکرر فیلم کشتی‌های باختمان را دور از هیجانات مرسوم و با پذیرش مسئولیت صددرصدی آسیب‌شناسی کرده‌ام تا از این محل آسیب نبینیم.



رنگرز گفت: در مجموع عملکردمان خوب بود، اما از رفع ایرادات غافل نخواهیم شد. در مجموع دو رشته آزاد و فرنگی، ۱۵ مدال تقدیم مردم عزیز شد و هر دو تیم روی سکو رفتند. به سهم خودم صمیمانه از محبت‌های مردم سپاسگزارم و تأکید می‌کنم که این موفقیت‌ها بی‌کم‌وکاست متعلق به ملت بزرگ ایران است.