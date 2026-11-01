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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۴۰

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

امیرحسین فیروزپور پنجم شد؛ ناکامی در کسب مدال برنز

امیرحسین فیروزپور پنجم شد؛ ناکامی در کسب مدال برنز

امیرحسین فیروزپور آزادکار وزن ۹۲ کیلوگرم کشورمان با شکست مقابل حریف آذربایجانی خود در مرحله رده‌بندی از دور رقابت‌ها کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۶ به میزبانی قزاقستان، در مرحله رده‌بندی وزن ۹۲ کیلوگرم، امیرحسین فیروزپور به مصاف علی ماگومدوویچ تسوکایف از آذربایجان رفت که نماینده ایران با نتیجه ۶ بر صفر شکست خورد و پنجم شد.

فیروزپور پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۲ بر ۱ چاپلین از قرقیزستان را شکست داد. وی در این مرحله مقابل احمد سلطانویچ باتایف از بلغارستان با نتیجه ۷ بر ۴ به پیروزی رسید. فیروزپپور در مرحله نیمه نهایی مقابل ترنت هیدلی قهرمان جهان از آمریکا با نتیجه ۱۱ بر ۸ شکست خورد.

کد مطلب 6996515
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • محمد IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۸/۱۰
      0 0
      پاسخ
      حق مبین عظیمی رو خوردن

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