به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران پس از کسب عنوان سومی مسابقات جهانی در آستانه قزاقستان در شرایطی به ایران بازگشت که نسبت به سال گذشته در دو پله سقوط کرد و بعد از آمریکا و روسیه در جایگاه سوم ایستاد. اعضای این تیم در بازگشت به تهران به اظهار نظر در مورد مسابقات پرداختند و بر نقش داوری در سوم شدن تیم ملی تاکید کردند.

درستکار: قرعه ما نسبت به آمریکا و روسیه بدتر بود

پژمان درستکار سرمربی تیم ملی در مورد رقابت های جهانی گفت: از قبل مشخص بود که جنگ اصلی بین ۳ قدرت برتر کشتی دنیا یعنی ایران، آمریکا و روسیه است اما از روز اول نسبت به آمریکا و روسیه ما با قرعه بدی مواجه شدیم و آنها قرعه بهتری داشتند.

وی ادامه داد: در قرعه بد آوردیم و آنها با قرعه بهتری روبه‌رو شدند از طرفی ناداوری در روز اول برای حسن یزدانی و رحمان عموزاد روحیه تیم را متزلزل کرد. بدشانسی ورزشی در کشتی کامران قاسم‌پور، امیرمحمد یزدانی و در رده‌بندی اوج آن را برای امیرحسین فیروزپور داشتیم که با دست شکسته کشتی گرفت.

درستکار درباره باخت رحمان عموزاد در ۴ ثانیه پایانی، گفت: او که فرار نکرد و این حق‌خوری بود. او نه پوئن داد نه خطا کرد شما آن طرف قضیه را هم ببینید که امیرمحمد در ۴ ثانیه پایانی برد.

زارع: قصد توهین به هیچ ملتی را نداشتم؛ فقط خوشحالی کردم

امیرحسین زارع در مورد شادی که انجام داده بود گفت: قصد بی احترامی به هیچ‌کسی را نداشتم و فقط مردم ایران را خوشحال کردم.

وی در ادامه به ناداوری هایی که در کشتی صورت گرفته است گفت: این روزها کشتی ایران به اقتدار رسیده است و برخی می خواهند جلوی این موفقیت را بگیرند. تاس ما ننشست و امیدوارم سال آینده بتوانیم بر بام کشتی جهان بایستیم.

زارع در مورد شکست ثانیه های پایان ملی پوشان ایران گفت: داوران در کشتی حسن یزدانی کم لطفی کردند چون یوشیدا مسلط نشده بود. یکسری اتفاقات در کشتی رخ می دهد که نمی شود گفت. یکسری پول ها هم جابجا می شود که نمی شود بیان کرد.

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دارنده مدال طلای رقابت های کشتی آزاد قهرمانی جهان گفت: خدا را شکر در مسابقه فینال توانستم با برنامه‌ریزی و آنالیزی که کرده بودم کشتی خوبی را بگیرم. این که بخواهم برای المپیک وزنم را تغییر دهم باید با کادر فنی مشورت کنم.