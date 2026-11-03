محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات قهرمانی جهان گفت: کسب ۶ مدال جهانی و سکوی سومی نتیجه خوبی برای کشتی آزاد است اما به اعتقاد من چیزی که نسبت به چند دوره گذشته در این رقابت‌ها به چشم می‌آمد، کیفیت بالای مسابقات از نظر فنی و تراکم کشتی‌گیران خوب در هر وزن بود. به نظر من، امسال با یک مسابقات جهانی خوب مواجه بودیم و این موضوع باید مورد توجه قرار بگیرد. از این لحاظ، رقابت‌ها در سطح بسیار خوبی برگزار شد و هم در بخش انفرادی و هم در بخش تیمی، کشتی‌های باکیفیت زیادی دیدیم.

جوان و یزدانی فراتر از انتظار ظاهر شدند

وی ادامه داد: همواره رقبای اصلی ما آمریکا و روسیه بوده است. یکی از هشدارهایی که این مسابقات برای تیم ما داشت، این بود که روس‌ها در حال جمع‌کردن و تقویت تیم خود هستند و آمریکایی‌ها هم به نوعی صلابت خود را در کشتی دنیا دیکته می‌کنند. با توجه به اینکه حدود دو سال تا المپیک باقی مانده این شرایط اهمیت زیادی دارد و ما هم باید برای این رقابت‌ها آماده‌تر شویم. در تیم ما از نظر انفرادی چند کشتی‌گیر نتوانستند آن چیزی را که از آن‌ها انتظار می‌رفت یا حتی خودشان از عملکردشان توقع داشتند به نمایش بگذارند.

کاوه افزود: از طرف دیگر دو سه کشتی‌گیر هم بودند که به نظرم فراتر از انتظار ظاهر شدند و بهتر از چیزی که تصور می‌شد کشتی گرفتند. برای مثال، احمد محمدنژاد جوان و امیرمحمد یزدانی از جمله این نفرات بودند. وزن ۷۴ کیلوگرم وزن پرترافیکی است و ما در چند سال گذشته نتوانسته بودیم در این وزن مدالی کسب کنیم، بنابراین مدال‌آوری در این وزن اتفاق خوبی بود. حسن یزدانی هم پس از دو سال دوری از مسابقات و با توجه به اینکه دو وزن تغییر کرده بود، به نظر من کشتی‌های خوبی گرفت. البته در کنار این عملکردهای خوب، باید به نقاط ضعفی هم که وجود داشت توجه کنیم.

کاهش وزن برای کامران قاسمپور مفید نبود

وی با اشاره به مشکلات کشتی آزاد در برخی اوزان گفت: خلأ ما در وزن ۵۷ کیلوگرم که در چند سال اخیر وجود داشته، دوباره در همین مسابقات احساس شد و میلاد والی زاده مقابل حریف روس ضربه فنی شد. درباره کامران قاسم‌پور هم باید بگویم که شاید کاهش وزن برای کشتی‌گیری مثل او مفید نباشد. امسال دیدیم که کامران حتی نتوانست از گروه خود صعود کند. این یکی از نقاط ضعف تیم ما بود. همچنین مدال نگرفتن امیرحسین فیروزپور هم اتفاقی بود که برای من قابل انتظار نبود چراکه خودم فکر می‌کردم او حداقل جزو سه نفر برتر این وزن باشد.

کشتی‌گیران روس و آمریکا از ما بهتر بودند

کاوه تأکید کرد: با این حال به نظرم اتفاق خاصی نیفتاده است و نباید کسب عنوان سومی تیم را تحت‌الشعاع قرار دهیم یا همه مسائل را به این نتیجه گره بزنیم. اما فکر می‌کنم باید کمی بهتر کار کنیم. سال آینده سال قبل از المپیک است و مطمئناً تیم‌ها با آمادگی و تجهیزات بهتری وارد مسابقات می‌شوند. ما هم باید همین کار را انجام دهیم و از همین حالا تلاش کنیم بهتر کار کنیم. ما نباید همه چیز را به این محدود کنیم که چرا تیم کشتی آزاد در مسابقات جهانی سوم شد. قطعاً دلایلی برای این نتیجه وجود داشته و دوستان در فدراسیون باید بنشینند و درباره آن تصمیم بگیرند و اقدامات بهتری انجام دهند تا در آینده بتوانیم نتایج بهتری کسب کنیم. سال آینده هم مسابقات در لس‌آنجلس آمریکا برگزار می‌شود و کار ما سخت‌تر خواهد بود؛ چراکه این رقابت‌ها در سال قبل از المپیک برگزار می‌شود.

پیشکسوت کشتی آزاد با اشاره به سطح بالای رقابت‌های جهانی امسال عنوان کرد: در کل کشتی‌های بسیار خوبی در این مسابقات دیدیم. درباره کشتی‌گیران خودمان هم نمی‌خواهم بگویم که آن‌ها نجنگیدند یا تلاش نکردند، اما باید واقعیت‌ها را بپذیریم که رقبای ما به‌خصوص کشتی‌گیران آمریکایی و روس نسبت به کشتی‌گیران ایرانی عملکرد بهتری داشتند و ما باید این موضوع را قبول کنیم و برای برطرف کردن نقاط ضعف خودمان تلاش کنیم.

کاهش وزن روی کیفیت کشتی رحمان تأثیر مستقیم داشت

کاوه در ادامه درباره عملکرد رحمان عموزاد در مسابقات جهانی و مباحث مطرح‌شده پیرامون داوری مسابقه او اظهار داشت: در بحث داوری من تخصصی ندارم که بخواهم درباره تصمیم داوران اظهارنظر کنم، اما درباره کیفیت کشتی رحمان می‌توانم صحبت کنم. باید قبول کنیم که کیفیت کشتی رحمان امسال نسبت به سال گذشته از نظر فنی پایین‌تر بود. به نظر من بحث کاهش وزن رحمان در این موضوع تأثیرگذار است. من شناخت کافی از او دارم و فکر می‌کنم کاهش وزن روی کشتی رحمان تأثیر گذاشته است.

کشتی رحمان عموزاد صلابت گذشته را نداشت

وی افزود: رحمان از کشتی اول تا کشتی آخرش آن صلابت همیشگی را نداشت. اگر کشتی‌های رحمان در مسابقات جهانی سال گذشته را با امسال کنار هم بگذاریم من از نظر کیفی رحمان امسال را پایین‌تر دیدم. ما باید روی این موضوع کار کنیم و بیشتر به آن بپردازیم. نباید همه مسائل را فقط به موضوع داوری محدود کنیم؛ باید عملکرد خود رحمان را هم بررسی کنیم. رحمان در سال گذشته از نظر کیفیت کشتی شرایط بسیار بهتری نسبت به امسال داشت. من این دو دوره را با هم مقایسه می‌کنم و معتقدم باید روی خود رحمان دقیق‌تر شویم. نمی‌خواهم این موضوع را به‌عنوان یک نظر قطعی مطرح کنم و این نظر شخصی من است، اما فکر می‌کنم کاهش وزن در کیفیت کشتی رحمان در مسابقات امسال تأثیر مستقیم داشت.

قاسم‌پور باید درباره وزن خود تصمیم بگیرد

پیشکسوت کشتی آزاد در ادامه درباره شرایط کامران قاسم‌پور و حضور او در وزن ۸۶ کیلوگرم گفت: ما در کشتی یک کشتی‌گیر داریم که ممکن است ۶، ۷ یا حتی ۸ کیلوگرم وزن کم کند، اما این موضوع تأثیر زیادی بر کیفیت کشتی‌گیری او تأثیر نداشته باشد. در مقابل یک کشتی‌گیر دیگر ممکن است به واسطه فیزیک بدنی‌اش با کاهش حتی ۳ کیلوگرم وزن دچار افت عجیبی در بدن شود و کیفیت کشتی‌اش پایین می‌آید. هشدارهایی که درباره کامران قاسم‌پور وجود داشت، هم در مسابقات جهانی سال گذشته و هم در رقابت‌های کشورهای اسلامی دیده شد این بود که کامران در وزن ۸۶ کیلوگرم و با رعایت وزن قانونی، حتی در کشتی‌های دوم و سوم خود هم با مشکل مواجه بود.

وی ادامه داد: در همین مسابقات جهانی کامران در دور اول، رمضانوف که کشتی‌گیر خوبی است و قهرمان المپیک بوده را شکست داد. این کشتیی‌گیر درست است که یکی دو سال از میادین دور بود، اما به کامران فشار آورد. با این حال قاسمپور در کشتی دوم خود مقابل حریف قرقیزستانی آن صلابت و کیفیتی را که همیشه از او انتظار داریم نداشت.

قاسمپور کشتی‌گیر وزن ۸۶ کیلوگرم نیست

کاوه ادامه داد: ما همیشه کامران را با کشتی‌هایش در وزن ۹۲ کیلوگرم مقایسه می‌کنیم. برای مثال کشتی‌های خوبی که مقابل کاکس آمریکایی گرفته با کشتی‌هایی که کامران در وزن ۸۶ کیلوگرم گرفت قابل مقایسه نیست و آن کیفیت همیشگی را نداشت. این موضوع در مسابقات اخیر هم به‌خوبی خودش را نشان داد. به نظر من کامران قاسم‌پور برای آینده کشتی‌گیری‌اش باید حتماً درباره وزن خود تغییراتی ایجاد کند. به اعتقاد من او کشتی‌گیر وزن ۸۶ کیلوگرم که باید چندین مسابقه بگیرد نیست و باید حتما در آینده تغییر وزن بدهد.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا معتقد است قاسم‌پور برای المپیک ۲۰۲۸ باید در وزن ۸۶ کیلوگرم باقی بماند، گفت: نظر شخصی من این است که کامران در وزن ۸۶ کیلوگرم و با رعایت وزن قانونی، شرایط مناسبی برای رقابت ندارد و کشتی‌گیر این وزن نیست. کشتی‌گیری که باید ساعت ۷ صبح وزن‌کشی کند و ساعت ۹:۳۰ صبح روی تشک برود و در یک روز سه تا چهار کشتی سنگین بگیرد، باید شرایط بدنی مناسبی داشته باشد. من کامران را در چنین شرایطی برای ادامه کار در وزن ۸۶ کیلوگرم موفق نمی‌بینم.

رقابت با آمریکا و روسیه در کشتی آزاد سخت‌تر می‌شود

پیشکسوت کشتی آزاد در ادامه درباره شرایط تیم ملی کشتی آزاد پس از کسب عنوان سومی مسابقات جهانی و سخت‌تر شدن رقابت‌ها با حضور آمریکا و بازگشت روسیه اظهار داشت: حتماً شرایط سخت‌تر می‌شود. ما در کشتی آزاد با آمریکا رقابت داریم. این کشور علاوه بر کشتی‌گیران شاخص و انفرادی نفرات جدیدی را هم معرفی می‌کند که عملکرد خوبی دارند. برای مثال، آمریکا در وزن ۶۱ و ۶۵ کیلوگرم کشتی‌گیران جدیدی به میدان می‌آورد که خودشان صاحب سکو می‌شوند. یکی به مقام قهرمانی می‌رسد و دیگری مدال برنز می‌گیرد. آن‌ها پشتوانه‌های خوبی هم دارند و مطمئناً برای برطرف کردن نقاط ضعف خود برنامه‌ریزی می‌کنند. ضمن اینکه آمریکا علاوه بر نفرات شاخص از نظر تیمی هم شرایط بسیار خوبی دارد.

کاوه تأکید کرد: روس‌ها هم همین شرایط را دارند.در چند سال اخیر مثلا روس در سنگین وزن شاید کشتی‌گیر خوبی نداشت اما الان می‌بینیم که دوم جهان می‌شود. این نشان می‌دهد روس‌ها هم به دنبال جمع کردند نفراتی هستند که از نظر تیمی بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند. یا در وزن ۹۲ کیلوگرم در این یکی دو سال گذشته نفر اول و دوم در دنیا می‌شود این نشان می‌دهد که آنها در حال کار کردن هستند. ما هم اگر بخواهیم فقط به دنبال این باشیم که داوری ایراد داشت یا قرعه مناسب نبود، ممکن است این مسائل ما را از هدف اصلی‌مان دور کند. هدف ما باید این باشد که برای سال‌های آینده و به‌خصوص المپیک نتیجه بگیریم. فکر می‌کنم باید بیشتر به اصل موضوع و دلایل واقعی نتایج به دست آمده توجه کنیم.

از الان باید برای سال آینده برنامه‌ریزی کنیم

وی با اشاره به تفاوت شرایط کشتی آزاد و فرنگی ایران در رقابت‌های جهانی اظهار داشت: در کشتی آزاد دو تیم قدرتمند آمریکا و روسیه را به‌عنوان رقیب داریم، اما در کشتی فرنگی شاید چنین شرایطی وجود نداشته باشد. البته خدای نکرده این بحث به این معنی نیست که از ارزش‌های کشتی فرنگی کم کنیم. تیم فرنگی ما واقعاً مقتدرانه کار کرد و تیم خوبی است و از ۱۰ وزن به ۹ مدال رسید اما شرایط کشتی آزاد و فرنگی کاملا با هم متفاوت است. روس‌ها تیم قدرتمندی در کشتی فرنگی ندارند و آمریکایی‌ها هم تیمی به قدرت کشتی آزاد ندارند. شاید تنها رقیب جدی ما در رشته فرنگی آذربایجان باشد که نتایجی که کشتی فرنگی گرفت نشان داد که از نظر تیمی توانسته‌ایم فاصله خود را با آذربایجان بیشتر کنیم.

پیشکسوت کشتی آزاد ادامه داد: اما در کشتی آزاد شرایط متفاوت است و ما با آمریکا و روسیه رقابت داریم. تیم‌های دیگری هم هستند. به‌جز ژاپن که در رده‌های مختلف و به‌خصوص در جوانان شرایط خوبی دارد، این تیم در رده امیدها و بزرگسالان هنوز به آن سطح نرسیده است؛ اما مطمئن باشید ژاپنی‌ها برای سال آینده و پیش از المپیک تیم خود را تقویت می‌کنند و ما هم باید همین کار را انجام دهیم. اتفاق خاصی نیفتاده که بخواهیم ناامید شویم، اما باید بنشینیم و فیلم مسابقات را بررسی کنیم. با توجه به امکاناتی که در اختیار داریم، باید بهتر فکر کنیم و بهتر کار کنیم تا برای آینده شرایط خوبی داشته باشیم. اگر قرار است عملکرد خوبی در المپیک داشته باشیم، سال آینده برای ما بسیار مهم است و باید از همین حالا برای آن برنامه‌ریزی کنیم.