به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان به عنوان سومی رسید تا نتواند همچون سال گذشته قهرمانی خود را تکرار کند. آمریکا با کسب ۱۹۴ امتیاز قهرمان دنیا شد و روسیه در جایگاه دوم ایستاد. ایران نیز با دو مدال طلا، یک نقره و سه برنز به کار خود پایان داد و روی سکوی سومی قرار گرفت. نتیجه تیم ملی کشتی آزاد نشان داد شاگردان درستکار برای رقابت با مدعیان اصلی کشتی جهان به‌خصوص در اوزان المپیکی کار سختی پیش رو دارند.

شرایط امسال با دوره گذشته تفاوت مهمی داشت. ایران سال قبل در شرایطی قهرمان جهان شد که روسیه در مسابقات با پرچم رسمی خود حضور نداشت، اما این بار روس‌ها به میدان آمدند و در کنار آمریکا برای کسب عنوان قهرمانی جنگیدند. در نهایت، آمریکایی‌ها با ۱۹۴ امتیاز فاصله خود را با رقبا بیشتر کردند و ایران نتوانست در جمع دو تیم برتر قرار بگیرد.



ایرانی طلایی داشت اما فاصله اختلاف زیاد بود



امیرحسین زارع در وزن ۱۲۵ کیلوگرم و احمد محمدنژاد جوان در وزن ۶۱ کیلوگرم دو مدال طلای ایران را به دست آوردند. محمد نخودی در وزن ۷۹ کیلوگرم نقره گرفت و حسن یزدانی، امیرمحمد یزدانی و رحمان عموزاد با کسب مدال برنز جمع مدال‌های ایران را به عدد شش رساندند. زارع بار دیگر توانایی خود را در سنگین‌وزن نشان داد و با رسیدن به مدال طلا، یکی از مهم‌ترین نتایج ایران را رقم زد. جوان نیز با قهرمانی در وزن ۶۱ کیلوگرم شگفتی‌ساز این رقابت‌ها شد و سهم بزرگی داشت چرا که کمتر کسی در جدال با حریف روس برای او شانس مدال طلا در نظر گرفته بود. اما کسب این دو مدال طلا برای تیمی که به دنبال تکرار قهرمانی بود کافی نبود و نتایج سایر آزادکاران تأثیر زیادی در جایگاه نهایی ایران گذاشت.

نقطه ضعف بزرگ کشتی ایران اوزان المپیکی بود

بدون شک اصلی‌ترین نگرانی برای کشتی آزاد ایران عملکرد کشتی‌گیران اوزان المپیکی بود. در این اوزان چند نتیجه دور از انتظار به دست آمد و بعضی از مدعیان ایران که پیش از مسابقات شانس اصلی برای مدال طلا بودند، نتوانستند انتظارات را برآورده کنند. در وزن ۸۶ کیلوگرم کامران قاسم‌پور خیلی زود با شکست سنگین و ضربه فنی از دور رقابت‌ها کنار رفت. میلاد والی‌زاده نیز در وزن ۵۷ کیلوگرم برابر حریف روسی خود با ضربه فنی شکست خورد و نتوانست نتیجه مورد انتظار را به دست بیاورد. در وزن ۶۵ کیلوگرم رحمان عموزاد که یکی از مدعیان کسب مدال طلا بود، برابر وازگن توانیان از ارمنستان شکست خورد و به مدال برنز رسید. عموزاد سال گذشته در مسابقات جهانی به مدال طلا رسیده بود.

البته در کشتی رحمان عموزاد حرف و حدیث‌های زیادی در مورد داوری به وجود آمد اما در نهایت رحمان بی رحم کشتی آزاد ایران به مدال برنز بسنده کرد. در وزن ۹۷ کیلوگرم که یکی از اوزان پر مدعی و سنگین به حساب می‌آمد، حسن یزدانی در اولین حضورش در این وزن برابر آرش یوشیدای ژاپنی شکست خورد و در نهایت مدال برنز گرفت. حضور یزدانی در جمع مدال‌آوران آن هم در اولین سال حضورش در این وزن، اتفاق مثبتی بود، اما از دست رفتن فرصت رسیدن به فینال نشان داد که حتی چهره‌های باتجربه تیم هم از دشواری رقابت با مدعیان در امان نیستند.

ضعف تیم ملی کشتی آزاد دیده شود

بدون شک کسب شش مدال جهانی در آوردگاه جهانی نتیجه‌ای قابل قبولی است، اما برای ارزیابی عملکرد یک تیم مدعی قهرمانی، تنها تعداد مدال‌ها کافی نیست. نحوه شکست مدعیان، از دست رفتن فرصت‌های رسیدن به فینال و نتایج به‌دست‌آمده در اوزان المپیکی، بخش مهمی از واقعیت کشتی آزاد ایران را نشان داد که نباید نادیده گرفته شود. شکست با ضربه فنی در اوزان المپیکی از اتفاقاتی بود که نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. چنین نتایجی ضرورت بررسی دقیق عملکرد کشتی‌گیران و شرایط آمادگی آنها را بیشتر می‌کند؛ به‌خصوص زمانی که تیم باید خود را برای رقابت‌های مهمی در آینده آماده کند. از سوی دیگر، قهرمانی آمریکا با ۱۹۴ امتیاز و حضور روسیه در جایگاه دوم نشان داد که رقابت در بالاترین سطح کشتی جهان همچنان دشوار است.

برای بازگشت به صدر ایران باید علاوه بر حفظ توانایی مدال‌آوری در وزن‌هایی مانند ۶۱ و ۱۲۵ کیلوگرم، در سایر اوزان باید نتایج باثبات‌تری کسب کند. تیم ملی کشتی آزاد ایران نتوانست قهرمانی سال گذشته را تکرار کند. از دست رفتن امتیاز در چند وزن مهم، فاصله ایران با صدر جدول را بیشتر کرد. حالا کادر فنی باید دلایل این نتایج را بررسی کند تا تیم در مسابقات آینده عملکرد بهتری داشته باشد و دوباره برای قهرمانی بجنگد.