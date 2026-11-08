علیرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عملکرد تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات قهرمانی جهان و کسب عنوان سومی در این رقابت‌ها اظهار داشت: عملکرد بچه‌ها مثبت بود و با تمام توان خود جنگیدند. نتایجی هم که به دست آمد، قابل قبول است. به هر حال مسابقات جهانی سطح خاص خودش را دارد و تیم‌های خوبی با ترکیب‌های قدرتمند در این رقابت‌ها شرکت کرده بودند. کشتی‌گیران تیم ملی آمریکا واقعاً از نظر آمادگی شرایط بسیار خوبی داشتند و کشتی‌گیران روسیه هم همین‌طور بودند.

وی ادامه داد: ما هم با تمام توان در مسابقات شرکت کردیم. علاوه بر ایران، آمریکا و روسیه، تیم‌هایی مثل ژاپن و آذربایجان هم حضور داشتند که همیشه از رقبای سنتی ما محسوب می‌شوند. با این حال، دیدیم که مدال طلا عملاً از محدوده این سه تیم خارج نشد و ایران، روسیه و آمریکا در این زمینه شرایط بهتری داشتند. همین موضوع نشان می‌دهد تیم‌هایی که بالاتر از ما قرار گرفتند، با آمادگی بسیار بالایی در مسابقات شرکت کرده بودند.

کارشناس کشتی آزاد خاطرنشان کرد: بچه‌های ما هم خوب بودند و با تمام توان خود جنگیدند و کم‌فروشی نکردند. به هر حال، در مسابقات ورزشی چنین شرایطی پیش می‌آید و گاهی شکست‌های غیرمنتظره و اتفاقات پیش‌بینی‌نشده رخ می‌دهد. این مسائل جزئی از ورزش است و نمی‌توان از آن اجتناب کرد. در هر میدانی ممکن است یک روی سکه به شکلی باشد که انتظارش را نداریم و متأسفانه این بار شرایط برای ما به این شکل رقم خورد.

رضایی تأکید کرد: با این وجود بچه‌های ما بد کار نکردند و امیدوارم در مسابقات آینده بتوانند با شرایط بهتر و آمادگی بیشتر مبارزه کنند و نتایج خیلی بهتری بگیرند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط کامران قاسم‌پور و اظهارنظرهای مختلف درباره حضور او در وزن ۸۶ کیلوگرم گفت: من از شرایط فعلی کامران اطلاع دقیقی ندارم؛ از تمام جزئیات شرایط او مطلع نیستم. اما خود کامران باید شرایطش را بررسی و ارزیابی کند. او باید از نظر آمادگی جسمانی، شرایط روحی و روانی و همچنین وضعیت بدنی‌اش در آن وزن بسنجد که در کدام وزن می‌تواند ضریب موفقیت خود را افزایش دهد.

مربی کشتی آزاد عنوان کرد: کامران می‌تواند از مربیان خودش، مربیان تیم ملی و افراد دیگری که در این زمینه تجربه دارند، مشورت بگیرد تا تصمیم درستی برای آینده کشتی‌گیری‌اش اتخاذ کند.

رضایی ادامه داد: من چند سال پیش،صحبتی با کامران داشتم. آن زمان نظر شخصی خودم را به او گفتم اما در نهایت خودش باید تصمیم بگیرد.

وی با اشاره به اهمیت ثبات در وزن انتخابی یک کشتی‌گیر خاطرنشان کرد: به نظر من، یک کشتی‌گیر در شرایطی که در اوج تجربه قرار دارد، نباید مرتب وزن خود را تغییر دهد و مدام شرایطش را بالا و پایین کند. کامران دیگر یک کشتی‌گیر جوان و کم‌تجربه نیست؛ او در اوج تجربه قرار دارد و باید تمام توان خود را به کار بگیرد تا در مسابقات شرکت کند، انتخاب شود و به رقابت‌های جهانی برود.

کارشناس کشتی آزاد افزود: به اعتقاد من تغییر وزن‌های مکرر به کشتی‌گیر لطمه می‌زند. اگر در وزنی که حضور دارید نتوانید به دستاوردی که می‌خواهید برسید، طبیعتاً این موضوع هم به خودتان و هم به مجموعه کشتی آسیب می‌زند و تبعات آن همه را درگیر می‌کند. بنابراین، کامران باید شرایط خود را به‌دقت بررسی کند و با توجه به وضعیت بدنی و آمادگی‌اش درباره وزن مناسب تصمیم بگیرد.

رضایی در ادامه درباره شرایط کشتی آزاد ایران پس از نتایج مسابقات جهانی و فاصله امتیازی با آمریکا و روسیه اظهار داشت: هیچ‌وقت کار آسانی نبوده است که بخواهید در کشتی در اوج قدرت باقی بمانید و جزو تیم‌های مدعی باشید. برای حفظ این جایگاه باید تلاش بسیار زیادی انجام دهند و بچه‌های ما هم در این مسیر تلاش می‌کنند.

وی افزود: مسابقات آینده در پیش است و رقبای ما هم بیکار نمی‌نشینند. آن‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند، تمرینات خود را انجام می‌دهند، تلاش می‌کنند و مسابقات را آنالیز می‌کنند. تمام این اقدامات را انجام می‌دهند تا در رقابت‌های بعدی شرایط بهتری داشته باشند. ما هم باید همین مسیر را دنبال کنیم و خوشبختانه دوستان در مجموعه کشتی در همین راستا فعالیت می‌کنند.

مربی کشتی آزاد خاطرنشان کرد: تلاش مضاعف همیشه نتیجه‌بخش است. در هر زمینه‌ای، هرچقدر بیشتر تلاش کنید و بیشتر برای رسیدن به هدف خود کوشش کنید، قطعاً می‌توانید نتایج بهتری به دست بیاورید. من برای مجموعه کشتی آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم ملی‌پوشان برای مسابقات آینده با تلاش بیشتر و با استفاده از درس‌هایی که از این رقابت‌ها گرفته‌اند، با شرایط بهتری حضور پیدا کنند.

رضایی گفت: به نظر من نتایجی که در این مسابقات به دست آمد، بد نبود؛ اما شاید انتظارات از کشتی ایران خیلی بالا رفته است. کشتی آزاد و فرنگی ما در مجموع نمره قبولی گرفتند. البته نقاط ضعفی هم وجود دارد که باید با تلاش بیشتر برطرف شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره عملکرد رحمان عموزاد و حسن یزدانی و مباحث مطرح‌شده درباره داوری مبارزات آن‌ها اظهار داشت: این دو کشتی‌گیر از مدعیان کسب مدال بودند و برای رسیدن به این هدف تلاش کردند. بچه‌ها واقعاً با تمام توان خود مبارزه کردند و مسابقات سختی را پشت سر گذاشتند.

کارشناس کشتی آزاد ادامه داد: حسن یزدانی پس از یکی دو سال دوری از مسابقات و با وجود پشت سر گذاشتن دو جراحی سنگین، به میدان برگشت. رحمان عموزاد هم قهرمان جهان بوده و طبیعی است که رقبا او را به‌شدت آنالیز کنند. چنین کشتی‌گیری فشار زیادی را تحمل می‌کند و از نظر روحی و روانی نیز تحت فشار قرار دارد؛ چراکه همه رقبا با شناخت از توانایی‌های آنها وارد میدان می‌شوند و برای شکست دادنش برنامه دارند.

رضایی با اشاره به موضوع داوری در مسابقات کشتی گفت: داوری هم بخشی از کشتی است. اختلاف نظرها، تعدد آرا و اشتباهات عمدی یا سهوی از گذشته در کشتی وجود داشته و هنوز هم وجود دارد. این مسائل بخشی از اتفاقات ورزشی هستند و نباید اجازه دهیم پرداختن بیش از حد به آن‌ها باعث شود از برنامه‌ریزی برای آینده عقب بمانیم. نباید بیش از اندازه درگیر این مسائل شویم و از اصل کار خود فاصله بگیریم.

وی تأکید کرد: کشتی ما در هر دو رشته آزاد و فرنگی نمره قبولی گرفت. ملی‌پوشان مبارزات خوبی داشتند و با تمام توان خود جنگیدند. من هیچ کشتی‌گیری را ندیدم که کم‌فروشی کند یا تمام توان خود را برای موفقیت به کار نگیرد.

رضایی در ادامه درباره عملکرد فیروزپور در مبارزه رده‌بندی گفت: من کشتی فیروزپور را در مبارزه برای کسب مدال برنز نپسندیدم، اما بعداً مطلع شدیم که دست او دچار شکستگی شده بود. طبیعتاً وقتی دست یک کشتی‌گیر شکسته باشد، شرایط مبارزه برای او بسیار سخت می‌شود. با وجود این مصدومیت، او مقابل حریفی قرار گرفت که توانمندی بالایی داشت و برای کسب مدال برنز مبارزه می‌کرد؛ بنابراین حریفش هم کشتی‌گیر ضعیفی نبود.

وی افزود: این تنها موردی بود که درباره عملکرد او برای من سؤال ایجاد کرده بود، اما بعداً مشخص شد که مصدومیت دستش در این موضوع نقش داشته است. امیدوارم دست این کشتی‌گیر هرچه زودتر بهبود پیدا کند، به میادین بازگردد و در مسابقات آینده بتواند برای کشورمان افتخارآفرینی کند.

کارشناس کشتی آزاد گفت: به تمام بچه‌هایی که مدال گرفتند تبریک می‌گویم و به آن‌هایی هم که دستشان از مدال کوتاه ماند، خسته‌نباشید می‌گویم. اتفاق خاصی نیفتاده است؛ آن‌ها باید تلاش و ممارست خود را بیشتر کنند تا بتوانند در آینده نزدیک به موفقیت برسند. امیدوارم مجموعه کشتی با استفاده از تجربه این مسابقات و تلاش بیشتر، در رقابت‌های آینده نتایج بهتری کسب کند.