به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح سه شنبه در نشست بررسی و پیگیری مسائل و چالش‌های پیش‌روی دانشگاه‌های مستقر در کلان‌شهر تهران، که با حضور روسای دانشگاه های مذکور در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: جلوگیری از بارگذاری‌های بی‌ضابطه جمعیتی، صنعتی و خدماتی، ساماندهی حریم و حرکت به‌سوی تمرکززدایی، از سیاست‌های اصلی دولت برای مدیریت آینده تهران است.

وی افزود: بخش مهمی از ناترازی‌های انرژی، محدودیت منابع آب، آلودگی هوا و ترافیک، نتیجه توسعه نامتوازن و تصمیم‌هایی است که بدون توجه کافی به ظرفیت‌های زیرساختی اتخاذ شده‌اند.

استاندار تهران با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در بهره‌گیری از دانشگاه‌ها تصریح کرد: دانشگاه‌ها نباید صرفاً در جایگاه مشاور باقی بمانند، بلکه باید از مرحله شناسایی مسئله تا طراحی راهکار، اجرای طرح‌های آزمایشی و ارزیابی نتایج، در کنار مجموعه مدیریت استان حضور داشته باشند.

معتمدیان، انرژی را یکی از زمینه‌های فوری همکاری دانست و پیشنهاد کرد دانشگاه‌های مستقر در تهران با تشکیل یک کنسرسیوم مشترک، امکان احداث مزرعه خورشیدی تجمیعی یا نصب سامانه‌های خورشیدی در فضاهای دانشگاهی را بررسی کنند.

وی گفت: استانداری تهران آمادگی دارد در چارچوب ضوابط، هماهنگی‌های لازم برای تأمین زمین، صدور مجوزها، استفاده از ظرفیت تسهیلات و ارتباط با دستگاه‌های تخصصی را تسهیل کند. اجرای طرح‌های کاهش مصرف آب و انرژی در دانشگاه‌ها نیز می‌تواند به الگویی قابل تعمیم برای سایر مراکز تبدیل شود.

استاندار تهران همچنین بر برگزاری نشست‌های تخصصی دانشگاه‌ها با شرکت‌های آب، برق و گاز و دستگاه‌های زیرساختی تأکید کرد و افزود: مسائل دانشگاه‌ها باید از مسیر مشخص و با حضور مستقیم دستگاه مسئول پیگیری شود تا مشکلات از مرحله طرح موضوع به راه‌حل اجرایی برسد.

معتمدیان با اشاره به نقش دانشگاه‌ها در بررسی سیاست‌های اقتصادی، لجستیکی و مدیریتی استان اظهار کرد: افزایش تاب‌آوری زنجیره تأمین، کاهش هزینه حمل‌ونقل و تسهیل دسترسی به کالاهای اساسی و مواد اولیه، از موضوعاتی است که می‌تواند با پشتوانه مطالعات علمی و نقد کارشناسی دانشگاه‌ها با اثربخشی بیشتری دنبال شود.

استاندار تهران در پایان، بر ایجاد سازوکاری مستمر برای ارتباط میان دانشگاه‌ها و مدیریت استان تأکید کرد و گفت: مسائل پیچیده تهران با تصمیم‌های بخشی و اقدامات پراکنده حل نخواهد شد و استفاده سازمان‌یافته از دانش، تجربه و توان پژوهشی دانشگاه‌ها می‌تواند کیفیت تصمیم‌گیری و اثربخشی برنامه‌های اجرایی استان را ارتقا دهد.