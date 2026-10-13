۱۳ نفر طی دو تصادف رانندگی در شیراز مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عابدگفت: نخستین حادثه شامگاه دوشنبه ۲۰ مهرماه ساعت ۲۱:۲۶ ، در نبش خیابان صفایی جنوبی شیراز رخ داد که بر اثر برخورد چهار خودروی سواری شامل دو دستگاه پژو ۲۰۶، یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه تارا، هفت نفر مصدوم شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در محل حادثه و ارزیابی مصدومان، خدمات درمانی مورد نیاز را ارائه کردند و هر هفت مصدوم در محل درمان شدند.

رئیس مرکز اورژانس فارس ادامه داد: حادثه دوم ساعت ۲۳:۴۰ همان شب، در ابتدای جاده صدرا از سمت شهرک گلستان به وقوع پیوست که در پی برخورد یک دستگاه پراید با یک دستگاه ساینا، شش نفر مصدوم شدند.

عابد با اشاره به اعزام دو تیم عملیاتی اورژانس به محل حادثه بیان کرد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، پنج مصدوم برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند و یک مصدوم نیز در محل حادثه درمان شد.