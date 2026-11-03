محمد رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حمایت‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای فعالان اقتصادی و مودیانی که در جریان حوادث اخیر دچار خسارت شده‌اند، اظهار کرد: افرادی که در اثر جنگ، آتش‌سوزی و حوادث مشابه متحمل زیان شده‌اند، می‌توانند از ظرفیت قانونی ماده ۱۶۵ قانون مالیات‌های مستقیم برای رسیدگی به وضعیت مالیاتی خود استفاده کنند.



وی افزود: برای بهره‌مندی از این امکان، لازم است شخص آسیب‌دیده با مراجعه به اداره امور مالیاتی مربوط، درخواست خود را به‌صورت رسمی ثبت کند تا پرونده وی برای بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیسیون مربوط ارجاع شود.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با تشریح روند رسیدگی به این درخواست‌ها بیان کرد: پس از تشکیل پرونده، میزان خسارت وارده به مودی از طریق بررسی‌های کارشناسی و با استفاده از نظر کارشناس رسمی دادگستری تعیین و مستندات مربوط ارزیابی می‌شود.



رضایی ادامه داد: برخورداری از این حمایت منوط به احراز شرایط قانونی است و خسارت‌هایی مشمول رسیدگی خواهند بود که مودی بابت آن‌ها از محل منابع دیگری از جمله بیمه، وجه یا غرامتی دریافت نکرده باشد.



وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مالیات بر ارزش افزوده گفت: در رسیدگی به وضعیت مالیاتی آسیب‌دیدگان، شرایط و میزان خسارت افراد مورد توجه قرار می‌گیرد و متناسب با وضعیت هر مودی، موضوع در چارچوب ضوابط قانونی بررسی می‌شود.



۲۱ پروژه عمرانی قم با مشارکت مالیات‌دهندگان تأمین اعتبار می‌شود



رضایی با اشاره به ظرفیت طرح مالیات‌های نشان‌دار در تأمین منابع مورد نیاز پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: توسعه پایدار، آبادانی استان و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، نیازمند هم‌افزایی و مشارکت مؤثر بخش‌های مختلف جامعه به‌ویژه جامعه مهندسی، فعالان اقتصادی و صاحبان کسب‌وکار است.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم افزود: طرح مالیات‌های نشان‌دار این امکان را برای مؤدیان فراهم کرده است تا در چارچوب ضوابط و مقررات، پروژه موردنظر خود را از میان طرح‌های عمرانی و زیرساختی معرفی‌شده انتخاب کنند و در تأمین اعتبار آن مشارکت داشته باشند.



وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۵ تعداد ۲۱ پروژه عمرانی و خدماتی استان در قالب این طرح معرفی شده است، تصریح کرد: مجموع اعتبار مورد نیاز برای اجرای این پروژه‌ها ۷۲۱ میلیارد تومان است که در بخش‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فناوری، آبرسانی، حمل‌ونقل و بهداشت روستایی تعریف شده‌اند.



رضایی ادامه داد: از مجموع پروژه‌های پیش‌بینی‌شده، ۹ پروژه به احداث مدارس و فضاهای آموزشی اختصاص دارد که برای اجرای آن‌ها ۲۷۴ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.



پروژه‌های آموزشی در اولویت تأمین اعتبار قرار دارند



مدیرکل امور مالیاتی استان قم با اشاره به پروژه‌های حوزه آموزش عالی و فناوری بیان کرد: سه پروژه در بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری نیز در فهرست طرح‌های مالیات نشان‌دار قرار گرفته‌اند که برای اجرای آن‌ها ۲۱۲ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.



وی افزود: در بخش زیرساخت‌های آبرسانی نیز یک پروژه با اعتبار مورد نیاز ۷۵ میلیارد تومان تعریف شده و توسعه راه‌ها و بهسازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان با اجرای یک پروژه به ارزش ۱۱۷ میلیارد تومان دنبال می‌شود.



رضایی با اشاره به توجه این طرح به توسعه خدمات سلامت در مناطق روستایی گفت: احداث هفت خانه بهداشت در روستاهای استان نیز در میان پروژه‌های معرفی‌شده قرار دارد که برای اجرای آن‌ها ۴۳ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است.



مدیرکل امور مالیاتی استان قم در پایان با تأکید بر نقش مشارکت مؤدیان در تحقق برنامه‌های توسعه‌ای استان خاطرنشان کرد: مشارکت در تأمین اعتبار این پروژه‌ها، افزون بر ایفای تکالیف قانونی، جلوه‌ای از مسئولیت اجتماعی و تعهد نسبت به آبادانی و آینده استان قم به شمار می‌رود.

