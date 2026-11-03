به گزارش خبرنگار مهر، وحید کریمی پیش از ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مصوبات قرارگاه استانی نظارت بر بازار و کارگروه تنظیم بازار اظهار کرد: ممنوعیت عرضه خارج از شبکه لاستیک به اعضای اتحادیه مربوطه ابلاغ شده بود و توزیع سهمیه استان قم در استان‌های دیگر، بدون هماهنگی با اداره کل صمت استان مجاز نبود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قم افزود: با توجه به کمبود لاستیک تولید داخل در استان، نمایندگان و عاملان توزیع مکلف بودند لاستیک سهمیه قم را در همان استان توزیع کنند و برای عرضه آن در استان‌های دیگر، هماهنگی لازم را با اداره کل صمت انجام دهند.

وی ادامه داد: در بازرسی از یکی از نمایندگان توزیع لاستیک خودرو در قم و بررسی اسناد فروش این واحد، مشخص شد ۱۰۳۲ حلقه لاستیک احتکار شده و ۷۲۰ حلقه نیز خارج از شبکه توزیع رسمی به استان‌های دیگر فرستاده شده است.

کریمی گفت: این واحد برای عرضه لاستیک‌های سهمیه استان قم در خارج از شبکه و انتقال آن‌ها به استان‌های دیگر مجوزی نداشته است و مجموع لاستیک‌های موضوع پرونده به ۱۷۵۲ حلقه می‌رسد.

گزارش تخلفات بازار از طریق سامانه ۱۲۴ ثبت می‌شود

مدیرکل صمت قم ارزش پرونده را ۸۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: لاستیک‌های مشمول این پرونده از انواع رینگ ۱۳، ۱۴ و ۱۵ و تولید داخل بوده‌اند.

وی بیان کرد: پرونده تخلف از طریق سامانه سیمبا برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ارسال شده است.

کریمی با اشاره به نقش شهروندان در شناسایی تخلفات اقتصادی گفت: سامانه ۱۲۴ اداره کل صمت قم در طول سال فعال است و شهروندان می‌توانند گزارش‌های خود درباره گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب، قاچاق کالا، احتکار و دیگر تخلفات بازار را از این طریق اعلام کنند.