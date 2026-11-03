جلال مفیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برنامه اعلام‌شده برای برگزاری این رقابت‌ها از ششم تا نهم آذرماه اظهار کرد: این مسابقات در دو بخش بانوان و آقایان برگزار خواهد شد و ورزشکارانی از استان‌های مختلف کشور در آن حضور خواهند یافت.

مفیدی افزود: میزبانی چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای معرفی ظرفیت‌های ورزشی زنجان، افزایش انگیزه ورزشکاران و تقویت جایگاه استان در رشته سنگ‌نوردی است. امیدواریم با برگزاری مطلوب این رقابت‌ها، زمینه میزبانی رویدادهای مهم‌تر در آینده نیز فراهم شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی استان زنجان گفت: موقعیت جغرافیایی و برخورداری استان از مناطق کوهستانی، فرصت مناسبی برای گسترش کوهنوردی همگانی فراهم کرده است. حضور علاقه‌مندان در برنامه‌های هفتگی کوهنوردی و طبیعت‌پیمایی، علاوه بر افزایش نشاط اجتماعی، می‌تواند به ترویج فرهنگ فعالیت بدنی کمک کند.

مفیدی تأکید کرد: در کنار تقویت ورزش قهرمانی و تلاش برای کسب مدال، توسعه ورزش همگانی، افزایش آگاهی عمومی، ترویج آموزش‌های ایمنی و ساماندهی فعالیت‌های کوهنوردی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی در پایان با قدردانی از ورزشکاران، مربیان، باشگاه‌ها، اعضای هیئت‌رئیسه، مسئولان کمیته‌های تخصصی، اداره‌کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم همدلی و همکاری مجموعه ورزش استان، شاهد توسعه بیشتر کوهنوردی و صعودهای ورزشی، معرفی استعدادهای جدید و ارتقای جایگاه زنجان در سطح ملی باشیم.

وی افزود: علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از دوره‌های آموزشی و ثبت‌نام، به باشگاه‌های فعال و مراجع مرتبط با هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان مراجعه کنند. حضور در برنامه‌های کوهنوردی بدون دانش و آمادگی کافی می‌تواند خطرآفرین باشد؛ بنابراین آموزش باید از نخستین مراحل فعالیت ورزشی جدی گرفته شود.

مفیدی با تأکید بر ضرورت برخورداری از بیمه ورزشی خاطرنشان کرد: کوهنوردی و سنگ‌نوردی، چه در محیط‌های طبیعی و چه در سالن‌های ورزشی، با احتمال بروز حادثه همراه هستند. ازاین‌رو، تهیه بیمه ورزشی و رعایت اصول ایمنی از الزامات فعالیت در این رشته‌هاست و علاقه‌مندان باید پیش از آغاز فعالیت، به این موضوع توجه کنند.

حضور بانوان زنجانی در مسیر قهرمانی و تیم‌های ملی

مفیدی با اشاره به فعالیت بانوان در رشته‌های مختلف کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان گفت: بانوان زنجانی هم‌پای آقایان در بخش‌های مختلف این رشته فعالیت می‌کنند و در برنامه‌های کوهنوردی، فعالیت باشگاهی، سنگ‌نوردی سالنی و رقابت‌های قهرمانی حضور دارند.

وی افزود: در حال حاضر دست‌کم سه بانوی ورزشکار زنجانی در بخش‌های مرتبط با تیم ملی و همچنین حدود پنج ورزشکار مرد از استان در این مجموعه حضور دارند. این آمار نشان‌دهنده ظرفیت بانوان استان برای پیشرفت و حضور در عرصه‌های ملی است.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان تأکید کرد: توسعه فعالیت بانوان در کنار تقویت بخش مردان، نیازمند فراهم کردن زمینه مناسب برای آموزش، تمرین و حضور در رقابت‌های ورزشی است و این موضوع باید به‌صورت مستمر دنبال شود.

وی با اشاره به اهمیت شناسایی استعدادهای جوان اظهار کرد: اجرای برنامه استعدادیابی با هماهنگی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان در دستور کار قرار دارد تا دانش‌آموزان مستعد شناسایی شوند و زمینه ادامه فعالیت تخصصی آن‌ها فراهم شود.

مفیدی ادامه داد: پس از شناسایی استعدادها، ورزشکاران منتخب می‌توانند تمرینات خود را در محیط‌های تخصصی، از جمله سالن‌های سنگ‌نوردی، ادامه دهند و به‌تدریج وارد باشگاه‌ها و رقابت‌های ورزشی شوند.

وی با بیان اینکه استعدادیابی می‌تواند پشتوانه مهمی برای آینده ورزش قهرمانی استان باشد، افزود: اگر این فرایند به‌صورت اصولی و مستمر دنبال شود، در سال‌های آینده امکان معرفی ورزشکاران بیشتری به عرصه‌های ملی و کسب مدال‌های بیشتر فراهم خواهد شد.

ساماندهی گروه‌های کوهنوردی و تسهیل فعالیت رسمی

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان، ساماندهی گروه‌های کوهنوردی را از اولویت‌های کاری هیئت برشمرد و گفت: در کنار باشگاه‌های رسمی، گروه‌های مختلفی در حوزه کوهنوردی، طبیعت‌گردی و برنامه‌های گل‌گشتی فعالیت می‌کنند که ساماندهی وضعیت آن‌ها ضروری است.

وی افزود: هدف ما هدایت گروه‌های فعال به سمت فعالیت رسمی و دریافت مجوزهای لازم است تا بتوانند در قالب باشگاه‌های دارای مجوز فعالیت کنند. فعالیت در چارچوب رسمی، علاوه بر شفاف شدن مسئولیت‌ها، زمینه استفاده از حمایت‌های آموزشی و فنی را نیز فراهم می‌کند.

مفیدی با تأکید بر اهمیت این موضوع از نظر ایمنی تصریح کرد: در برنامه‌های کوهنوردی، مسئولیت‌پذیری و رعایت ضوابط اهمیت زیادی دارد. فعالیت گروه‌هایی که ساختار رسمی مشخصی ندارند، ممکن است در صورت بروز حادثه، مشکلاتی را در زمینه تعیین مسئولیت‌ها و پیگیری موضوع ایجاد کند. به همین دلیل، ساماندهی گروه‌ها و تشویق آن‌ها به دریافت مجوز در اولویت برنامه‌های هیئت قرار دارد.

وی ادامه داد: باشگاه‌های رسمی می‌توانند از ظرفیت‌های موجود در حوزه آموزش، دسترسی به مربیان و پشتیبانی فنی استفاده کنند. علاقه‌مندان و گروه‌ها نیز می‌توانند با مراجعه به مراجع مربوط در اداره ورزش و جوانان شهرستان و طی مراحل قانونی، برای دریافت مجوز اقدام کنند.

مفیدی در پاسخ به پرسشی درباره هزینه‌های ورود به کوهنوردی و حمایت از علاقه‌مندانی که با محدودیت مالی مواجه هستند، بر اهمیت استعدادیابی و نقش باشگاه‌ها تأکید کرد.

وی گفت: در بخش استعدادیابی، تلاش می‌کنیم با همکاری آموزش‌وپرورش، دانش‌آموزان مستعد را شناسایی و زمینه ادامه فعالیت آن‌ها را در محیط‌های تخصصی فراهم کنیم. باشگاه‌ها نیز می‌توانند در حمایت از استعدادهای شناسایی‌شده نقش مؤثری داشته باشند.

رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان زنجان با اشاره به تنوع رشته‌های تحت پوشش هیئت اظهار کرد: فعالیت‌های این مجموعه تنها به کوهنوردی محدود نیست و رشته‌هایی مانند سنگ‌نوردی، دره‌نوردی، غارنوردی و دوی کوهستان را نیز شامل می‌شود. هرکدام از این رشته‌ها، متناسب با ماهیت خود، نیازهای آموزشی و تجهیزاتی متفاوتی دارند.

وی افزود: در کوهنوردی، تهیه پوشاک و تجهیزات مناسب اهمیت دارد، اما علاقه‌مندان می‌توانند با برنامه‌ریزی صحیح، دریافت آموزش‌های لازم و استفاده از ظرفیت باشگاه‌ها، فعالیت خود را آغاز کنند. همچنین تلاش می‌کنیم در حد ظرفیت‌ها و امکانات موجود، زمینه حمایت از افراد مستعد دارای محدودیت مالی را فراهم کنیم.

مفیدی از برنامه‌ریزی برای گسترش همکاری‌های بین‌دستگاهی خبر داد و گفت: امضای تفاهم‌نامه با جمعیت هلال‌احمر در زمینه آموزش و امدادونجات و همکاری با آموزش‌وپرورش برای توسعه استعدادیابی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده هیئت است.

وی اظهار کرد: همکاری میان نهادهای تخصصی می‌تواند به ارتقای سطح آموزش، افزایش آمادگی برای مواجهه با حوادث کوهستان و شناسایی استعدادهای جدید کمک کند. امیدواریم با پیگیری این برنامه‌ها، زیرساخت‌های لازم برای توسعه ایمن و اصولی کوهنوردی در استان بیش از پیش تقویت شود.

مفیدی همچنین از حمایت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان استان و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی قدردانی کرد و گفت: همراهی مدیران ورزشی و مسئولان فدراسیون نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های هیئت داشته است و امیدواریم این همکاری‌ها در آینده نیز ادامه یابد.

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