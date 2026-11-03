به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی اظهار کرد: پرونده قاچاق روغن خوراکی به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شعبه چهارم بدوی و ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان خرم‌آباد مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی مستندات موجود و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، اتهام انتسابی محرز شد و شعبه رسیدگی‌کننده علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت ۴۰ میلیارد ریال جریمه نقدی، معادل دو برابر ارزش محموله، محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان در تشریح نحوه کشف محموله گفت: بر اساس گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت خرم‌آباد، نیروهای سپاه پاسداران این محموله قاچاق را از یک واحد مسکونی کشف کردند و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارسال شد.