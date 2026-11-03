به گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب آبادی در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران درباره وضعیت مذاکرات و همچنین درگیری‌های شب گذشته اظهار داشت: تعاملات و همچنین تبادل پیام‌ها از طریق میانجی‌گران ادامه دارد. طرح ۷ روزه ایران مبنای ما برای حل و فصل مسائل از طریق میانجی قطری است.

وی با بیان اینکه اگر اکنون تعاملاتی وجود دارد روی همان متن است و نظراتی را دریافت کرده‌ایم، گفت: چنانچه الزامات ایران برآورده شود می‌توان گفت به تفاهم دیپلماتیک رسیده‌ایم. ما جنگ طلب نبودیم و جنگی را آغاز نکردیم، جنگ را تحمیل کردند. اگر ادعا دارند به دنبال حل و فصل دیپلماتیک هستند باید به الزامات کشور ما که مشخص کرده است، پایبند باشند.

غریب آبادی ادامه داد: دیشب شاهد حوادثی در قشم بودیم که اعلام شد، ما همچنان در وضعیت جنگی به سر می‌بریم. تجاوز علیه ایران از نظر ما پایان پیدا نکرده است. این نکته مهم حقوقی است که ایران تا تجاوز نظامی به صورت کامل و دائمی خاتمه نیابد حق دفاع مشروع دارد.

وی گفت: ما اکنون در شرایط جنگی قرار داریم. همواره ایران اعلام کرده که به گفتگوهای دیپلماتیک پایبند است، اما این امر با علم بر بی‌اعتمادی به آمریکا صورت می‌گیرد. ایران برای هر سناریویی آماده است، اگر آمریکا بخواهد سناریو دیگری را دنبال کند ایران در دفاع جدی است.هر جا ظرفیتی وجود داشته باشد حتی کوچک ان را شناسایی کردیم.

وی گفت: ما درباره لامرد و میناب داریم پروند هایی را علیه برخی کشورها تشکیل می‌دهیم و مستندات جمع اوری شده است. طبیعتا قربانیان شکایت میکنند و حمایت های لازم را انجام خواهیم داد.

وی افزود: بحث های غیرحقوقی و قضایی هم وجود دارد. مانند مجامع بین المللی مانند سازمان ملل و سازمان بین المللی دریانوردی. ما از تمامی ظرفیت ها استفاده میکنیم و جنایات را در این نشست ها یاداور می‌شویم. ما بیش از ۲۰۰ مکاتبه با نهادهای بین المللی داشتیم و از ظرفیت ها دارد استفاده می‌شود.

غریب ابادی درباره پیگیری حقوقی شهادت رهبری گفت: پرونده تشکیل شده و کیفرخواست صادر شده است. مستندات را از قوه قضاییه درخواست کردیم. هم در بحث شهادت رهبری و هم حمله به ناو دنا ما مستندات را خواستیم و تیم حقوق دانان در حال بررسی این هستند که چه ظرفیت هایی برای پیگیری این دو پرونده وجود دارد. این دو مسئله اولویت برای ما در پیگیری دارد.

وی افزود: در رسانه ها می‌شنویم که از استفاده از سلاح تاکتیکال صحبت می‌کنند اما ما موضع رسمی ندیدیم. اگر اظهارات رسمی کنند ما پیگیر هستیم. خودشان هم می‌دانند این مسئله چه تبعات و اثاری دارد.

غریب آبادی بیان کرد: این تهدید کاملا فروپاشی نظم حقوق اشاعه هسته‌ای است. اگر یک مقام کشوری که سلاح هسته‌ای دارد و تهدید کند هیچ اعتباری دیگر برای ان پی تی نیست و کشورها را تشویق می‌کند که برای دفاع از خود از هر ابزاری استفاده کنند و هیچ حد و مرزی دیگر وجود نخواهد داشت.