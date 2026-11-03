به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی کیانمهر صبح امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی خرم‌آباد در راستای اجرای طرح‌های مقابله با جرائم و برخورد با مخلان نظم و امنیت، با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، محل نگهداری اقلام غیرمجاز را شناسایی کردند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی و بازرسی از محل موردنظر، هفت دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمزارز به ارزش ۱۴ میلیارد ریال و دو کیلوگرم تریاک کشف کردند.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه اقلام مکشوفه برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.