به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی سمنان از دستگیری سارق سیم و کابل برق در شهرستان خبر داد.

وی با اشاره به وقوع چند فقره سرقت سیم و کابل برق در شهرستان سمنان اظهار کرد: پس از اطلاع پلیس از وقوع این سرقت‌ها، بررسی موضوع و شناسایی عامل یا عاملان آن در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان سمنان با بیان اینکه اکیپ‌های تخصصی پلیس برای شناسایی سارق وارد عمل شدند، افزود: مأموران در مدت کوتاهی موفق به شناسایی متهم شدند.

عرب از دستگیری این سارق با هماهنگی و صدور حکم قضایی خبر داد و گفت: متهم در جریان تحقیقات به ۱۱ فقره سرقت سیم و کابل برق اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.