به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا خسروی پیش از ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با گرامیداشت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز، گفت: به‌منظور برقراری نظم و امنیت ترافیکی راهپیمایی، پلیس راهنمایی و رانندگی ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ترافیکی را اعمال می‌کند.

وی تصریح کرد: پارک کلیه وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی (از تقاطع بیمارستان شهید رحیمی، خیابان پاسداران تا بلوار شهید صیاد شیرازی، مقابل فرهنگسرا) از ساعت یک بامداد روز چهارشنبه ۱۳ آبان ممنوع است.

به گفته سرهنگ خسروی، همچنین از ساعت ۷ صبح ۱۳ آبان، تردد و توقف کلیه وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی ممنوع است و در این راستا، همه مسیرهای منتهی به مسیر موردنظر نیز مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی خراسان جنوبی افزود: از همشهریان بیرجندی خواستاریم که از پارک وسایل نقلیه خود مقابل درب پارکینگ منازل شهروندان جداً خودداری کنند.