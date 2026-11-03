عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات این حادثه ترافیکی اظهار کرد: روز دوشنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، ساعت ۰۹:۵۹، حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو در شهرستان تیران و کرون، محور رضوان‌شهر به حسن‌آباد آبریزه به مرکز فرماندهی عملیات اورژانس استان اصفهان گزارش شد.

وی افزود: پس از اعلام حادثه، بلافاصله یک تیم عملیاتی اورژانس به محل اعزام شد تا اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دهد.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان با اشاره به وضعیت مصدومان این حادثه گفت: در این سانحه رانندگی ۵ نفر شامل چهار زن و یک دختربچه ۴ ساله مصدوم شدند که پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی بهنیا تیران منتقل شدند.