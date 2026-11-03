داوود بحیرایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تمهیدات ویژه حمل‌ونقل عمومی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر آیین یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان هم‌زمان با برگزاری راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، برنامه‌ریزی جامع و دقیقی را برای تأمین ناوگان موردنیاز و تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و اقشار مختلف مردم انجام داده است.

وی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر افزود: تمهیدات اجرایی برای پوشش حداکثری مسیرهای منتهی به محل‌های تجمع و برگزاری مراسم در نقاط مختلف شهر از روزهای گذشته در دستور کار قرار گرفته و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، ۴۰۰ دستگاه اتوبوس شهری برای انتقال شرکت‌کنندگان در این رویداد ملی اختصاص یافته است.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی اصفهان با اشاره به زمان‌بندی فعالیت این ناوگان خاطرنشان کرد: اتوبوس‌های پیش‌بینی‌شده از ساعات ابتدایی صبح روز چهارشنبه تا پایان مراسم و ظهر همان روز در مسیرهای مختلف شهر به شهروندان خدمت‌رسانی می‌کنند تا امکان حضور آسان‌تر، ایمن‌تر و منظم‌تر دانش‌آموزان، دانشجویان، خانواده‌ها و سایر گروه‌های شرکت‌کننده در مراسم فراهم شود.

بحیرایی با تأکید بر نقش کلیدی اتوبوسرانی در پشتیبانی از رویدادهای اجتماعی و ملی تصریح کرد: مشارکت ناوگان حمل‌ونقل عمومی در مناسبت‌های ملی و مذهبی، بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت واحد و رویکرد شهروندمحور شهرداری اصفهان در ارائه خدمات عمومی است که با هدف تسهیل حضور مردم و پشتیبانی از برنامه‌های مردمی دنبال می‌شود.

وی در پایان ضمن قدردانی از زحمات رانندگان، نیروهای پشتیبانی، ناظران و عوامل اجرایی شرکت واحد اتوبوسرانی بیان کرد: هماهنگی و تلاش کارکنان این مجموعه در چنین مناسبت‌هایی نشان‌دهنده تعهد و مسئولیت‌پذیری آنان در قبال شهروندان است و امیدواریم با اجرای دقیق تمهیدات پیش‌بینی‌شده، زمینه برگزاری منظم و باشکوه این مراسم فراهم شود.

گفتنی است راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان سال ۱۴۰۵، روز چهارشنبه ساعت ۹ صبح در میدان تاریخی حضرت امام‌خمینی (ره) اصفهان برگزار می‌شود. شعار محوری این مراسم نیز «میثاق با شهیدان، نه سازش، نه تسلیم، نبرد با استکبار» اعلام شده است.