به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، گسترش هوش مصنوعی و افزایش توان پردازشی سرورها، مراکز داده را با چالش مهمی در زمینه مدیریت حرارت روبه‌رو کرده است. پردازنده‌های قدرتمند هنگام اجرای محاسبات سنگین گرمای زیادی تولید می‌کنند و دفع مؤثر این گرما برای حفظ پایداری عملکرد تجهیزات ضروری است. در این شرایط، شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) به مهندسان امکان می‌دهد جریان هوا، توزیع دما و عملکرد سامانه‌های سرمایشی را پیش از اجرای تغییرات بررسی کنند.

به همین دلیل، انجام پروژه های فلوئنت می‌تواند در تحلیل رفتار حرارتی دیتاسنترها، شناسایی نقاط داغ و ارزیابی راهکارهای مختلف برای بهبود جریان هوا نقش مؤثری داشته باشد. افزایش ظرفیت پردازش، تنها به تهیه سرورهای قدرتمندتر وابسته نیست؛ بلکه طراحی زیرساخت‌های مکانیکی و سرمایشی نیز باید متناسب با نیاز تجهیزات توسعه پیدا کند. چیدمان رک‌ها، مسیر حرکت هوا، عملکرد فن‌ها و ظرفیت تجهیزات انتقال حرارت، همگی بر میزان مصرف انرژی و کیفیت خنک‌کاری اثر می‌گذارند. در نتیجه، طراحی دقیق و ارزیابی عملکرد اجزای مختلف می‌تواند به کاهش اتلاف انرژی و افزایش قابلیت اطمینان زیرساخت کمک کند.

چرا خنک‌کاری دیتاسنترهای هوش مصنوعی دشوارتر شده است؟

دیتاسنترهایی که برای پردازش‌های سنگین هوش مصنوعی استفاده می‌شوند، ممکن است با چگالی حرارتی بالایی در رک‌های سرور مواجه باشند. هرچه گرمای تولیدشده در فضای محدودتری متمرکز شود، کنترل دما و توزیع یکنواخت هوای خنک اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در صورت طراحی نامناسب مسیر جریان، برخی تجهیزات ممکن است با هوای گرم مواجه شوند، درحالی‌که بخش‌های دیگر سرمایش بیشتری از نیاز خود دریافت می‌کنند. این وضعیت می‌تواند موجب افزایش بار تجهیزات سرمایشی و بالا رفتن مصرف برق شود. افزایش سرعت فن‌ها یا پایین آوردن بیش از حد دمای هوای ورودی نیز همیشه بهترین راه‌حل نیست؛ زیرا ممکن است هزینه انرژی را افزایش دهد، بدون آنکه مشکل اصلی توزیع جریان برطرف شود. بنابراین، شناخت الگوی گردش هوا و بررسی نحوه انتقال گرما در محیط دیتاسنتر، بخش مهمی از فرایند طراحی و بهینه‌سازی محسوب می‌شود.

شبیه‌سازی CFD چگونه نقاط داغ را شناسایی می‌کند؟

دینامیک سیالات محاسباتی روشی عددی برای تحلیل جریان سیال و پدیده‌هایی مانند انتقال حرارت است. مهندسان با ایجاد یک مدل سه‌بعدی از فضای دیتاسنتر، تجهیزات و مسیرهای تهویه می‌توانند رفتار جریان را در شرایط کاری مختلف بررسی کنند. در این تحلیل‌ها، پارامترهایی مانند سرعت هوا، فشار، دما و نحوه گردش جریان بررسی می‌شوند. نتایج شبیه‌سازی می‌توانند محل تجمع گرما، مسیرهای نامناسب حرکت هوا و بخش‌هایی را که سرمایش کافی دریافت نمی‌کنند، مشخص کنند. برای مثال، ممکن است بررسی‌ها نشان دهند که تغییر محل دریچه‌های هوا یا اصلاح چیدمان رک‌ها، توزیع جریان را بهبود می‌دهد.

مهندسان می‌توانند این گزینه‌ها را ابتدا در محیط شبیه‌سازی ارزیابی کنند و سپس درباره اجرای تغییرات تصمیم بگیرند. چنین رویکردی می‌تواند نیاز به آزمون‌وخطای پرهزینه را کاهش دهد. البته دقت نتایج به عواملی مانند کیفیت هندسه، شبکه محاسباتی، شرایط مرزی، انتخاب مدل فیزیکی و اعتبارسنجی وابسته است. به همین دلیل، شبیه‌سازی زمانی ارزش مهندسی بالایی دارد که مدل به‌درستی ساخته و نتایج آن با داده‌های معتبر مقایسه شود.

چرا طراحی مکانیکی در عملکرد دیتاسنتر اهمیت دارد؟

عملکرد سامانه سرمایش به مجموعه‌ای از اجزای به‌هم‌پیوسته وابسته است. فن‌ها، کانال‌ها، مبدل‌های حرارتی، لوله‌ها و تجهیزات کنترل جریان باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن تأمین سرمایش موردنیاز، افت فشار و مصرف انرژی نیز در محدوده مناسبی باقی بمانند. در این مرحله، تحلیل مهندسی تجهیزات و بررسی رفتار آن‌ها در شرایط عملیاتی مختلف اهمیت پیدا می‌کند. برای مثال، در طراحی یک مدار خنک‌کاری، افزایش دبی ممکن است انتقال حرارت را بهبود دهد، اما هم‌زمان مصرف انرژی پمپ و افت فشار را نیز افزایش دهد. انتخاب مناسب به بررسی هم‌زمان این عوامل نیاز دارد. در چنین پروژه‌هایی، انجام پروژه مکانیک می‌تواند شامل تحلیل عملکرد تجهیزات، بررسی انتقال حرارت، ارزیابی محدودیت‌های طراحی و مقایسه راهکارهای مختلف برای بهبود بازده سیستم باشد. ترکیب این بررسی‌ها با شبیه‌سازی مکانیک سیالات به مهندسان کمک می‌کند تصمیم‌های طراحی را بر پایه شناخت دقیق‌تری از رفتار سیستم مکانیکی اتخاذ کنند.

آیا خنک‌کاری مایع راهکار آینده دیتاسنترهاست؟

یکی از روش‌های مورد توجه برای مدیریت گرمای تجهیزات پرتوان، استفاده از سامانه‌های خنک‌کاری مایع است. مایعات در بسیاری از کاربردها توانایی بالایی در انتقال حرارت دارند و می‌توانند برای خنک‌کردن تجهیزات با چگالی توان بالا مناسب باشند. بااین‌حال، انتخاب این فناوری به نوع سرورها، ظرفیت موردنیاز، هزینه اجرا و زیرساخت موجود بستگی دارد. در این سامانه‌ها، توزیع دبی سیال، افت فشار، عملکرد مبدل‌های حرارتی و اختلاف دما در مسیرهای خنک‌کننده از جمله عوامل تعیین‌کننده هستند. اگر جریان میان مسیرهای مختلف به‌درستی توزیع نشود، ممکن است بعضی تجهیزات گرمای بیشتری را تجربه کنند. شبیه‌سازی سیالاتی و حرارتی به مهندسان کمک می‌کند تا گزینه‌های طراحی را مقایسه کنند و عملکرد سامانه را در شرایط مختلف بسنجند. بااین‌حال، تصمیم نهایی باید بر پایه تحلیل مهندسی، مشخصات تجهیزات و در صورت امکان نتایج آزمایشگاهی و داده‌های واقعی باشد.

نقش انسیس فلوئنت در بهینه‌سازی مصرف انرژی

انسیس فلوئنت یکی از نرم‌افزارهای پرکاربرد برای تحلیل جریان سیال و انتقال حرارت است. این ابزار امکان بررسی جریان در هندسه‌های پیچیده و مطالعه تأثیر تغییرات طراحی بر عملکرد سامانه را فراهم می‌کند. در پروژه‌های مرتبط با دیتاسنترها، می‌توان از شبیه‌سازی برای بررسی توزیع دما، تحلیل جریان هوا در اطراف رک‌ها، ارزیابی افت فشار و مطالعه عملکرد تجهیزات سرمایشی استفاده کرد. برای نمونه، مقایسه چند آرایش مختلف از دریچه‌ها و مسیرهای هوا می‌تواند نشان دهد کدام گزینه توزیع دمای مناسب‌تری ایجاد می‌کند. با این‌حال، کاهش مصرف انرژی نتیجه خودکار اجرای شبیه‌سازی نیست. ابتدا باید مدل معتبر ایجاد شود، نتایج از نظر عددی بررسی شوند و پیش‌بینی‌ها با داده‌های واقعی یا آزمایشگاهی تطبیق داده شوند. پس از آن می‌توان درباره میزان اثربخشی راهکارهای پیشنهادی قضاوت کرد.

آینده دیتاسنترهای هوش مصنوعی به طراحی دقیق‌تر وابسته است

افزایش استفاده از هوش مصنوعی، مدیریت حرارت و انرژی را به یکی از موضوعات مهم در توسعه زیرساخت‌های محاسباتی تبدیل کرده است. طراحی سامانه‌های سرمایشی باید بتواند دمای تجهیزات را در محدوده مناسب نگه دارد، از ایجاد نقاط داغ جلوگیری کند و در عین حال مصرف انرژی را کنترل کند. با پیچیده‌تر شدن مراکز داده و افزایش تقاضا برای پردازش‌های هوش مصنوعی، استفاده از روش‌های مهندسی برای تحلیل جریان هوا، انتقال حرارت و بهینه‌سازی سامانه‌های خنک‌کننده اهمیت بیشتری پیدا کرده است. وب‌سایت SharifCFD.com، به عنوان مرکز تخصصی دینامیک سیالات محاسباتی در زمینه آموزش، مشاوره و اجرای پروژه‌هاو پایان نامه های شبیه‌سازی مهندسی فعالیت می‌کند و به علاقه‌مندان، دانشجویان ومتخصصان کمک می‌کند با کاربردهای این حوزه در مسائل صنعتی و پژوهشی آشنا شوند. به‌کارگیری شبیه‌سازی‌های دقیق و تحلیل اصولی نتایج می‌تواند به مهندسان در ارزیابی طرح‌های مختلف و دستیابی به راهکارهای کارآمدتر برای مدیریت حرارت و مصرف انرژی کمک کند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.