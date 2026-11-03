سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأموران پلیس راه شاهین‌شهر ـ کاشان هنگام کنترل تردد خودروها در محورهای مواصلاتی، با یک دستگاه وانت نیسان مواجه شدند که راننده آن کودکی ۱۱ ساله بود.

وی افزود: این کودک در ساعات شب پشت فرمان خودرو نشسته و در جاده رانندگی می‌کرد که مأموران پس از مشاهده این تخلف خطرناک، خودرو را متوقف و برای جلوگیری از تکرار چنین رفتار پرخطری، آن را به پارکینگ منتقل کردند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با اشاره به مخاطرات رانندگی در ساعات شب گفت: رانندگی در تاریکی به دلیل محدودیت دید، کاهش سطح هوشیاری و احتمال مواجهه با حوادث پیش‌بینی‌نشده، به مهارت، تجربه و آمادگی کامل نیاز دارد؛ درحالی‌که کودکان فاقد توانایی و تجربه لازم برای کنترل خودرو در چنین شرایطی هستند.

میرزایی با هشدار به والدین و سرپرستان خانوار تأکید کرد: سپردن خودرو به افراد فاقد گواهینامه، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، اقدامی پرخطر و غیرمسئولانه است که می‌تواند جان راننده کم‌سن‌وسال، سرنشینان و دیگر کاربران جاده را به خطر بیندازد.

وی خاطرنشان کرد: والدین باید توجه داشته باشند که حتی یک‌بار اعتماد نابجا و سپردن فرمان خودرو به فرزندانشان می‌تواند به حادثه‌ای تلخ با پیامدهای جبران‌ناپذیر منجر شود؛ بنابراین نظارت بر رفتار فرزندان و جلوگیری از دسترسی آنان به خودرو، مسئولیتی جدی است که نباید نادیده گرفته شود.