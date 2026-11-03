به گزارش خبرنگار مهر، علی امیدواریان ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای برگزاری مراسم عزاداری ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: روضه‌خانه مادری با هدف پاسداشت شعائر فاطمی، تبیین معارف اهل‌بیت(ع) و فراهم کردن زمینه مشارکت اقشار مختلف مردم در سه شب متوالی در قم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این مراسم امسال با رویکردی حماسی و اجتماعی همراه خواهد بود، افزود: با توجه به شرایط کشور و ضرورت تقویت همبستگی و انسجام ملی، در آغاز هر شب برنامه‌هایی با محوریت شعارهای حماسی و سردادن ندای تکبیر با همراهی حاضران اجرا می‌شود.

دبیر هیئت یازهرا(س) ادامه داد: هدف از پیش‌بینی این بخش، تلفیق فضای سوگواری و ارادت به ساحت حضرت صدیقه طاهره(س) با نمایش جلوه‌هایی از وحدت، همدلی و حضور مسئولانه مردم در عرصه‌های اجتماعی است.

امیدواریان در ادامه از تدارک برنامه‌ای برای حمایت از خانواده‌های کم‌برخوردار خبر داد و گفت: با برنامه‌ریزی انجام‌شده و همراهی خیرین و نیکوکاران، تأمین ۱۴ سری جهیزیه در هر شب از مراسم در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به هدف‌گذاری مجموع سه شب برگزاری این مراسم تصریح کرد: در صورت تحقق مشارکت پیش‌بینی‌شده، ۴۲ سری جهیزیه برای زوج‌های نیازمند تأمین خواهد شد تا بخشی از هزینه‌ها و دغدغه‌های خانواده‌های کم‌برخوردار در آستانه آغاز زندگی مشترک کاهش یابد.

دبیر هیئت یازهرا(س) با تأکید بر جایگاه مواسات و دستگیری از نیازمندان در فرهنگ اهل‌بیت(ع) خاطرنشان کرد: مجالس عزاداری اهل‌بیت(ع) علاوه بر جنبه‌های معرفتی و معنوی، فرصتی برای توجه به مشکلات مردم و گره‌گشایی از زندگی خانواده‌های نیازمند است.

امیدواریان افزود: ارادت به حضرت فاطمه زهرا(س) باید در کنار برگزاری مراسم سوگواری و تعمیق معرفت دینی، در رفتار اجتماعی و توجه عملی به محرومان نیز نمود پیدا کند و مشارکت در تأمین جهیزیه زوج‌های نیازمند در همین راستا پیش‌بینی شده است.

بر اساس این گزارش، مراسم سه‌شب روضه‌خانه مادری از چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه، هر شب از ساعت ۲۰:۳۰ به همت هیئت یازهرا(س) در حرم مطهر حضرت موسی مبرقع(ع) واقع در مجموعه چهل‌اختران، خیابان آذر، کوچه ۵۹ قم برگزار می‌شود.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و محمدرضا بذری، مهدی رسولی، امین قدیم، کاظم غفارنژاد و مرتضی خادمی نیز در سوگ شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) به مرثیه‌سرایی و مداحی خواهند پرداخت.