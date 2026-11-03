به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در اطلاعیه‌ای از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان، روز مبارزه با استکبار جهانی دعوت کرد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده است: امسال، در شرایطی که ایران اسلامی از دو جنگ تحمیلی دوم و سوم پیروزمندانه و به‌عنوان قدرت برتر سربرآورده، هرچند حوادث تلخ و خونبار ناشی از تجاوز و دشمنی معاندان را پشت سر گذاشته و ملت بزرگ ایران، داغدار شهادت قائد شهید و جمعی از فرماندهان، دانشمندان، دانش‌آموزان و هم‌وطنان عزیز خود است.

بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان، جلوه‌ای از تجدید عهد با آرمان‌های شهیدان، پاسداشت استقلال و عزت ملی و تأکید بر ایستادگی در برابر سیاست‌های سلطه‌جویانه قدرت‌های استکباری خواهد بود.

همچنین در ادامه این اطلاعیه آمده است: در چنین شرایطی، راهپیمایی سراسری یوم‌الله ۱۳ آبان با شعار محوری «میثاق با شهیدان، نبرد با استکبار» با حضور آحاد مردم و اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه دانشجویان و دانش‌آموزان، همزمان در بیش از ۶۰ نقطه شهری و روستایی استان برگزار خواهد شد.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با گرامیداشت روز ۱۳ آبان و دعوت از آحاد ملت شریف ایران، خانواده‌های معظم شهدا، جوانان، دانشجویان، دانش‌آموزان، دانشگاهیان، فرهنگیان، اصناف، کارگران، تشکل‌های مردمی و تمامی اقشار و گروه‌های اجتماعی، دعوت می‌کند با حضور گسترده، آگاهانه و پرشور در این راهپیمایی سراسری، ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های والای شهیدان و خون‌خواهی قائد شهید و شهدای مظلوم جنگ‌های تحمیلی، بار دیگر وحدت، انسجام، همبستگی و اراده ملی ایرانیان را به نمایش گذاشته و حضور خود را به‌عنوان بیعتی دیگر با حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، به منصه ظهور برسانند.

همچنین در امتداد خروش استکبارستیزانه ملت ایران در روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ساعت ۲۰ شامگاه ۱۳ آبان، فریاد رسای «مرگ بر آمریکا» در تمامی میادین استان، همزمان با سراسر کشور طنین‌انداز خواهد شد تا پیام ایستادگی و انزجار ملت ایران از سلطه‌طلبی و زیاده‌خواهی استکبار جهانی، بار دیگر در سراسر ایران اسلامی پژواک یابد.

در این اطلاعیه همچنین آمده است: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در بیرجند، روز چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵، ساعت ۹ صبح، از تقاطع بیمارستان شهید رحیمی (خیابان پاسداران) آغاز می‌شود و تا مقابل فرهنگسرای شهر (بلوار شهید صیاد شیرازی) ادامه خواهد یافت.