به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، از لحظاتی قبل در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، سالن خلیج فارس برگزار شده است.

این همایش به همت جمعیت دفاع از ملت فلسطین و جمعیت هلال‌احمر با هدف ارائه آمار شهدای جنگ غزه و جنایات رژیم صهیونیستی علیه کودکان فلسطین، بررسی ابعاد تحولات فلسطین، تبیین اهمیت مبارزه با استکبار جهانی و تأکید بر نقش‌آفرینی آگاهی‌بخش رسانه‌ها در انعکاس رویدادهای مرتبط با مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شده است.

حجت الاسلام «محمدحسن رحیمیان» دبیرکل جمعیت دفاع از فلسطین، دکتر «علیرضا کاظمی» وزیر آموزش‌ و پرورش، «پیرحسین کولیوند» رئیس جمعیت هلال احمر و «اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه از جمله سخنرانان اصلی این همایش هستند.