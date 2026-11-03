به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل بقایی عصر امروز در همایش ملی«زنگ بیداری؛ از ایران تا فلسطین» اظهار داشت: موضوع فلسطین امروز در منظومه فکری ما و جهان به چه کیفیتی است؟ فلسطین مادامی که به این شکل وجود داشته باشد، بزرگترین رسواکننده ادعاهای غرب و آمریکاست. در سال ۱۹۴۵ وقتی منشور سازمان ملل برچند مبنا استوار شد، مهم ترین اصل حق حاکمیت سرزمینی و حق تعیین سرنوشت بود.

وی ادامه داد: از دهه ۱۹۴۰ تا امروز با دو جریان موازی مواجه بودیم؛ جریانی که بر حق تعیین سرنوشت تاکید دارد و جریانی که مخالف آن است و این خودش دلیل بر جدی نبودن غرب درباره حقوق فلسطینی هاست.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: ایرانی‌ها نمی‌پسندند انسان‌هایی به زور از خانه خود رانده شوند و مورد ظلم قرار گیرند.

سخنکوی وزارت خارجه افزود: موضعی که ایران در مورد فلسطین اتخاذ کرده یک موضع انسانی است، چرا که اگر حق تعیین سرنوشت ملتها و نسل کشی عادی سازی شود، هیچ هنجاری در دنیا پایدار نخواهد بود.

وی افزود: اینکه می‌گوییم موضع ایران برخاسته از فطرت انسانی است، به دلیل این است که موضع ما همواره موضع ثابتی بوده است. حق مردم فلسطین باید محقق شود و دولتها طبق حقوق بین الملل موظف هستند آن را تامین کنند.

بقایی تصریح کرد: با وضعیتی مواجه هستیم که نسل کشی در فلسطین در جریان است. در کرانه باختری هم شبیه غزه در جریان است؛ هرچند اخبارش را سانسور می‌کنند.

وی گفت: آمریکا و هم پیمانانش دیوان بین المللی را به وجود آوردند، اما مانع از اجرای عدالت می‌شوند.