جلیل جباری، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، تکمیل موزه باستان‌شناسی مشگین‌شهر را یکی از اقدامات شاخص حوزه میراث فرهنگی استان برشمرد و اظهار کرد: فضای نمایشگاهی این موزه نزدیک به یک‌هزار و ۷۰۰ مترمربع است و در صورت تجهیز مطابق ضوابط موزه‌ای، امکان حضور در فهرست موزه‌های معتبر کشور و ایفای نقش در شناساندن تاریخ منطقه را خواهد داشت.

وی بهره‌گیری از این مجموعه فرهنگی را از اولویت‌های توسعه گردشگری، تحکیم هویت تاریخی و افزایش سرمایه اجتماعی دانست و افزود: تحقق این هدف به همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع و کوتاه‌کردن زمان تکمیل پروژه نیاز دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: ساماندهی بقعه شیخ حیدر، حمام تاریخی عدل، محدوده شهری یئری و کهنه‌قلعه. کهنه‌قلعه نیز با توجه به سپردن آن به صندوق توسعه و احیا، وضعیت مطالعات و اقدامات ساماندهی آن در دستور کار قرار گرفته است.

جباری ادامه داد: تشکیل کمیته زیرساخت‌های گردشگری برای حل مشکلاتی مانند کمبود برق و گاز و نبود مسیر دسترسی مناسب در برخی نقاط، ساماندهی تابلوهای راهنمای گردشگری و ارتقای مدیریت شهری در محدوده بناهای تاریخی نیز حل خواهد شد.