فرشاد یاسمی گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه جامعه عشایری اظهار کرد: عشایر ایلام یکی از جوامع برجسته کشور محسوب می‌شوند و بخش عمده زندگی آنان به صورت سنتی و همراه با دامداری و کشاورزی سپری می‌شود.

وی با تأکید بر نقش اقتصادی این جامعه افزود: عشایر سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار تن تولیدات دامی و کشاورزی از جمله گوشت قرمز، لبنیات، محصولات زراعی، باغی و عسل دارند و ارزش اقتصادی این تولیدات بالغ بر ۱۳ همت است که سهم قابل توجهی در تأمین نیازهای کشور ایفا می‌کند.

مدیرکل امور عشایری ایلام تصریح کرد: عشایر در ۱۰۰ زیست‌بوم استقرار دارند و نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار از مراتع در اختیار آن‌ها قرار دارد؛ این وسعت، پشتوانه اصلی پرورش دام و تولید محصولات دامی به شمار می‌رود.

یاسمی خاطرنشان کرد: هم‌زمان با فصل پاییز، کوچ عشایر آغاز شده و ایلام میزبان تعدادی از عشایر کرمانشاه، همدان و لرستان است که به سمت قشلاقات حرکت می‌کنند؛ سازمان امور عشایری نیز نقش حمایت و پشتیبانی از این جامعه تولیدکننده را بر عهده دارد.

وی در پایان تأکید کرد: خدمات‌رسانی در حوزه‌های مختلف از جمله تأمین نهاده، آرد و امکانات رفاهی در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌شود با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، شرایط بهتری برای این قشر زحمتکش فراهم شود.