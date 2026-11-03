به گزارش خبرنگار مهر، علی کردعلیوند عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عملکرد این مدیریت در زمینه نظارت بر اراضی واگذارشده اظهار کرد: صیانت از اراضی واگذارشده و اطمینان از اجرای تعهدات مجریان طرح‌ها، از اولویت‌های امور اراضی استان است و نظارت بر این اراضی با جدیت دنبال می‌شود.

نظارت بر اجرای تعهدات بهره‌برداران

مدیر امور اراضی لرستان با بیان اینکه تداوم نظارت بر طرح‌های واگذارشده به فعال ماندن پروژه‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، افزود: این نظارت‌ها از بلااستفاده ماندن اراضی جلوگیری کرده و زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت اراضی ملی برای فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد اشتغال را فراهم می‌کند.

کردعلیوند ادامه داد: بررسی روند اجرای طرح‌های واگذاری و نظارت بر انجام تعهدات بهره‌برداران، از مهم‌ترین وظایف هیئت نظارت ماده ۳۳ است و تصمیم‌های این هیئت با هدف صیانت از اراضی ملی، بهره‌برداری بهینه از زمین‌های واگذارشده و حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و فعالیت‌های تولیدی اتخاذ می‌شود.

جلوگیری از هدررفت منابع ملی

وی با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق طرح‌های واگذاری تصریح کرد: هدف از نظارت‌های مستمر، اطمینان از اجرای صحیح طرح‌ها و قرار گرفتن اراضی واگذارشده در مسیر واقعی تولید و توسعه است.

مدیر امور اراضی لرستان خاطرنشان کرد: این اقدامات در چارچوب اجرای قوانین مرتبط با ماده ۳۳ و با هدف افزایش بازدهی اقتصادی اراضی واگذارشده، جلوگیری از هدررفت منابع ملی و صیانت از اراضی کشاورزی انجام می‌شود.